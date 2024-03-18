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MLB／遇到大谷翔平就是最好的時機！田中真美子成為「國民老婆」

▲大谷翔平老婆為田中真美子，是前日本女籃國手，個性很低調。（圖／取自IG Tre Sports）
▲大谷翔平老婆為田中真美子，是前日本女籃國手，個性很低調。（圖／取自IG Tre Sports）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平老婆田中真美子意外曝光，在這次韓國首爾海外系列賽受到矚目，而她成為「大谷夫人」，最重要的是她在去年引退，決定跟大谷共度一生的決定，大谷雖然從未直接說妻子是誰，表示很保護她的隱私，但大谷翔平也很感謝妻子的陪伴，另外，田中真美子引退時機剛好就是兩人剛交往的時期，根據相關人士指出，「有點不可思議的感覺，感覺當時就是最佳時機。」現在才真相大白，原來田中真美子的對象，竟然是大谷翔平，也是她現在的老公。

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田中真美子的經歷

提到田中真美子，他不但前籃球女球星，1996年12月11日出生，他在東京都三鷹市長大，身高180公分，高中就讀強隊東京成徳大高校，之後在全國高中聯賽進入8強，2017年他入選世大運女籃國家隊，並且拿下銀牌，來過台灣，也打過瓊斯盃。

2019年她加入富士通冷氣紅浪隊，並且入選3X3籃球國家隊，2021年她原本在國家隊正選名單，之後被降為「靶子隊」。

去年引退原因不明

經過4年球員生涯，田中真美子決定退役，她當時說：「這四年當然不都是很美好的回憶，也有很辛苦的時候，但是我們現在回想起來，這些都不是很沒有意義的時光，真的給我很棒的經驗，可以在這四年為富士通紅浪打球我感到很幸福，之後也會以球迷身份續支持球隊，真的很感謝大家4年來的照顧。」

4年前就有交往「大谷翔平」？

當時突然引退，就有不少人質疑，她的個性這樣開朗，有點奇怪，而最重要的是，她當時跟大谷交往，大谷傳言中有來過球場看她比賽，而田中真美子被球迷稱為「真美子樣」（日文：尊稱），可見她也是「女神」等級的存在。　

▲大谷翔平、田中真美子夫婦連袂出席道奇晚宴，合照畫面曝光羨煞眾人。（圖／翻攝自Jon Soohoo IG）
▲大谷翔平、田中真美子夫婦連袂出席道奇晚宴，合照畫面曝光羨煞眾人。（圖／翻攝自Jon Soohoo IG）
道奇隊已經證實田中真美子就是大谷翔平的老婆，兩人在飛機上的互動，加上在韓國餐酒館用餐都被直擊，人氣很高，大谷提到自己在去年求婚，也很靦腆，再到這次海外賽，大谷說：「我想這對我們都是一個很美好的回憶。」

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