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台中5億高中生案再開庭！傳喚老師、戶政人員　釐清有無結婚真意

▲台中5億賴姓高中生墜樓命案，引發社會震驚，與賴結婚的夏姓配偶，殺人罪獲不起訴，但檢方認為夏男與賴男並無結婚真意，依偽造文書罪起訴夏男。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台中5億賴姓高中生墜樓命案，引發社會震驚，與賴結婚的夏姓配偶，殺人罪獲不起訴，但檢方認為夏男與賴男並無結婚真意，依偽造文書罪起訴夏男。（圖／翻攝記者爆料網）

記者林盈君／綜合報導

去年5月間，台中5億賴姓高中生墜樓命案，引發社會震驚，與賴結婚的27歲夏姓配偶，殺人罪獲不起訴，但檢方認為夏男與賴男並無結婚真意，遂依偽造文書罪起訴夏男。台中地院開庭審理，陸續勘驗夏到咖啡店、戶政所找結婚證人的影片，以及傳喚在結婚書約上簽名的證人，18日上午，將再傳喚死者的導師、輔導老師，以及當時替二人辦理結婚登記的戶政人員，釐清有無結婚真意。

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據了解，18歲賴姓高中生墜樓案引發社會輿論，其背後複雜的身世，也讓案情疑點重重，去年6月間，台中地檢署偵結，夏姓配偶涉殺人罪不起訴，但夏男與賴男到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，因此依偽造文書罪起訴，而賴母也針對殺人罪不起訴提出再議，案件被台中高分檢發回中檢續查。

18日上午，台中地院再度開庭審理，之前已找來結婚證人之外，也傳喚3名在戶政所的證人作證，今（18日）聲請傳喚死者就學時的翁姓導師、施姓輔導老師、張姓戶政所人員，釐清死者與夏有無結婚真意。

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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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