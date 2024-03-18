快訊／鼓鼓演唱會求婚大元！單膝下跪掏婚戒　直擊浪漫現場

王陽明遭陌生男闖入私人車庫！火大曬監視器畫面：快出面處理

▲王陽明熱愛收藏跑車與名錶，無意中遭到陌生男闖入車庫，讓他非常不悅，呼籲當事者快出面處理。（圖／記者陳明中攝）
▲王陽明熱愛收藏跑車與名錶，無意中遭到陌生男闖入車庫，讓他非常不悅，呼籲當事者快出面處理。（圖／記者陳明中攝）

記者江芷稜羅凌筠／綜合報導

演藝圈高富帥男星王陽明熱愛收藏名車，時常在社群平台曬出珍藏的高價跑車，還開設YouTube頻道「Empire Motor Club」，和有相同興趣的車友分享愛好。不過上週竟有陌生人逕自將機車停在他的私人車庫，讓王陽明相當傻眼，趕緊曬出監視器影片，呼籲當事人「不論你在哪，請你出現，把車子牽走」。王陽明經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，警察聯絡車牌的登記車主電話號碼是空號，目前車子還停在辦公室後車庫，讓整起事件充滿謎團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王陽明（左）、蔡詩芸車聚「當眾甜擁」甩婚變，超萌女兒Katiya也來了。（圖／Empire Motor Club）
▲王陽明（左）經常分享愛車，也帶著老婆蔡詩蕓跟車友一起聚會。（圖／Empire Motor Club）
▲王陽明（左）曬出的愛車要價不菲，讓網友相當羨慕。（圖／王陽明IG）
▲王陽明（左）曬出的愛車要價不菲，讓網友相當羨慕。（圖／王陽明IG）
王陽明感到困惑又無奈，他透露當天離開公司後，收到同事傳來的監視器畫面，一位陌生機車騎士大方把車子開進他私人的車庫，態度從容地把安全帽放進車廂，結果全公司都沒有人認識這位車主，讓他感到很傻眼，開玩笑說週日要舉辦車庫拍賣沒錯，但對方太早來排隊卡位了。

▲王陽明、蔡詩芸爆婚變後首露面。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲王陽明表示對陌生男子闖入車庫非常無奈。（圖／記者鄭孟晃攝影）
他原本不願公開此事，但擔心涉及私人安全問題，才公開呼籲騎士處理此事，也詢問外界處理意見，網友呼籲他最好報警處理，避免惹禍上身，也有粉絲透露自己遇過相同經驗，結果關下自家的車庫鐵門，反被對方控告侵佔財產，感到非常倒楣。

▲王陽明曬出監視器畫面，呼籲當事人趕緊把車牽走。（圖／王陽明IG）
▲王陽明曬出監視器畫面，呼籲當事人趕緊把車牽走。（圖／王陽明IG）
王陽明徵詢眾人意見後報警處理，警方卻表示車主登記的聯絡電話是空號，讓他非常無奈，緊急呼籲「不論你在哪，請你出現，把車子牽走，然後以後不要這樣做了，拜託，今天是禮拜五了，趕快來把您的帥車帶回家晚上去party吧！我聽見他在哭泣了」。


更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

王陽明800萬愛車跑山撞壞了！「只花30元」補救成功　車友全笑翻

王陽明開箱900萬BMW！東區狂飆「時速破90」　遭罰2千元無法扣車

情人節王陽明、蔡詩芸相擁超甜　陳庭妮嘟嘴合體尪「驚見1亮點」

王陽明、蔡詩芸嘟嘴親吻！聖誕節一家三口放閃　徹底破除婚變傳聞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞