王陽明遭陌生男闖入私人車庫！火大曬監視器畫面：快出面處理
▲王陽明熱愛收藏跑車與名錶，無意中遭到陌生男闖入車庫，讓他非常不悅，呼籲當事者快出面處理。（圖／記者陳明中攝）
記者
江芷稜、 羅凌筠／綜合報導
｜ 2024-03-18 10:05:13 2024-03-18 10:34:51
演藝圈高富帥男星王陽明熱愛收藏名車，時常在社群平台曬出珍藏的高價跑車，還開設YouTube頻道「Empire Motor Club」，和有相同興趣的車友分享愛好。不過上週竟有陌生人逕自將機車停在他的私人車庫，讓王陽明相當傻眼，趕緊曬出監視器影片，呼籲當事人
「不論你在哪，請你出現，把車子牽走」。王陽明經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，警察聯絡車牌的登記車主電話號碼是空號，目前車子還停在辦公室後車庫，讓整起事件充滿謎團。
▲王陽明（左）經常分享愛車，也帶著老婆蔡詩蕓跟車友一起聚會。（圖／Empire Motor Club） 王陽明感到困惑又無奈，他透露當天離開公司後，收到同事傳來的監視器畫面，一位陌生機車騎士大方把車子開進他私人的車庫，態度從容地把安全帽放進車廂，結果全公司都沒有人認識這位車主，讓他感到很傻眼，開玩笑說週日要舉辦車庫拍賣沒錯，但對方太早來排隊卡位了。 ▲王陽明（左）曬出的愛車要價不菲，讓網友相當羨慕。（圖／王陽明IG） 他原本不願公開此事，但擔心涉及私人安全問題，才公開呼籲騎士處理此事，也詢問外界處理意見，網友呼籲他最好報警處理，避免惹禍上身，也有粉絲透露自己遇過相同經驗，結果關下自家的車庫鐵門，反被對方控告侵佔財產，感到非常倒楣。 ▲王陽明表示對陌生男子闖入車庫非常無奈。（圖／記者鄭孟晃攝影） 王陽明徵詢眾人意見後報警處理，警方卻表示車主登記的聯絡電話是空號，讓他非常無奈，緊急呼籲 ▲王陽明曬出監視器畫面，呼籲當事人趕緊把車牽走。（圖／王陽明IG） 「不論你在哪，請你出現，把車子牽走，然後以後不要這樣做了，拜託，今天是禮拜五了，趕快來把您的帥車帶回家晚上去party吧！我聽見他在哭泣了」。 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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