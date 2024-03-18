Jordan Poole不混了！高效狂砍31分 更創巫師「一項」隊史紀錄
華盛頓巫師（NBA）今（18）日在主場迎戰東區龍頭波士頓塞爾提克，雖巫師本場遭到「綠衫軍」130:104打爆，但在比賽中巫師主將Jordan Poole本場不再「混」，在僅上陣的23分鐘內就狂砍31分，Jordan Poole則成為隊史自1990年以來，首位出賽不到25分鐘就攻下30分的選手。本場比賽「綠衫軍」在首節就打出45:27的攻勢拉開比分，並在上半場結束取得81:53的大幅領先，雖下半場巫師給予反擊，分別在第3節與末節打出25:27和26:22的攻勢，但本場比賽早早就沒有懸念，終場巫師就以104:130敗下陣來。
記者張志宇/綜合報導
雖巫師吞敗但在比賽中仍有亮點，Jordan Poole一掃近期低迷表現，上陣23分鐘，全場19投12中，三分球6中3、罰球5中4，拿下31分、4助攻、2籃板，但正負值仍是負的「-18」。
此外根據NBA官方透露，「Jordan Poole則是巫師隊史，自1990年以來，首位在出場不到25分鐘，就能拿下至少30分的選手。」
Jordan Poole在大學時期是超級球星，不過進入NBA後卻遇到一些挑戰，尤其他轉到巫師隊後，戰力大幅下滑，Jordan Poole認為，「在聯盟中，沒有任何事情是簡單的。」他也提到已經跟隊友磨合不錯，已經準備好，更融入團隊。
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