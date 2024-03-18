秀記者在檢方辦公室打卡照　黃國昌吼：哪門子偵查不公開？

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黃國昌質詢時表示，法務部提出的偵查不公開檢討報告只有「一張紙」，紙上有數字，但查處的人數是零，他批評，這沒有檢討、沒有內容；蔡清祥則說，該報告還可以在更充實。
黃國昌繼續問，去年6月的時候，Imb案造成社會很大的風波，他當時安排一個秘密證人去北檢作證，當時北檢承諾不會洩漏作證的內容與身分。結果去了沒有多久，《鏡週刊》就報導出來了。那個時候他是一個公民，他公開質問，要求台北地檢署就這件事情給大眾一個交代。到目前為止，他沒有接到任何的回應。
黃國昌說，北檢是不是有檢討，檢討的結果是甚麼？這件事情不能夠推到警察，現場只有4個人，檢察官、書記官、祕密證人、法警，這個內容怎麼洩出去的？希望台北地檢署公開回應，結果看那個檢討報告甚麼內容都沒有；這樣有做到偵查不公開嗎？蔡清祥表示，有要求每個地檢署就相關報導要進行收集彙整，如果有違偵查不公凱要檢討。
接著，黃國昌秀出一張《鏡週刊》疑似在某檢察官辦公室拍照並發布在社群軟體上的截圖，他問，「記者可以跑到檢察官辦公室去採訪嗎？」蔡清祥則說有明白規定要設置採訪區域，但講到一半就被黃打斷：「所以檢察官辦公室算嗎？這個簡單的問題直接回答有困難嗎？」蔡清祥這時語氣有點加重表示，「我就在回答啦」。
黃國昌再問，所以可以去檢察官辦公室？蔡清祥回應，要求只能在限制地區，但落實與否是各地檢署要自行負責。黃國昌說，地檢署自行負責，但《鏡週刊》記者炫耀自己出入北檢社組檢察官辦公室的照片，地上全是應該祕密的卷宗，是記者跑去檢察官辦公室拍照打卡，顯示自己很罩很厲害，這有沒有違反偵查不公開？
蔡清祥回應，偵查不公開是針對案件內容，對於其他事情的報導，不是在這個辦法中所規定的；黃國昌這時拉高聲貝批評，「要包庇成這樣喔？自己的檢討報告上面就有寫，『台灣高等檢察署召開會議，劃定採訪區還有採訪禁制區。』」蔡清祥說，那是指採訪；黃國昌質疑，這是在採訪？蔡清祥表示，「我不曉得真正的實情，但不能只看個照片都推定是在採訪。」
黃國昌不滿表示，記者可以去檢察官辦公室做甚麼，「去喝茶喔？包庇成這樣」。蔡清祥說，「這不叫包庇，在座很多位記者，這叫包庇嗎？還是記者不能跟檢察官有一些溝通交往。」黃國昌再怒說，「我什麼時候說不能溝通交往？」蔡清祥說，「他如果不是採訪不能去拜訪嗎？」
黃國昌鍥而不捨表示，「我的問題很具體阿，記者可以直接到檢察官辦公室去嗎？」蔡清祥說，他如果有登記，要找哪一位，法警會讓他進去。
黃國昌最後批評，按照蔡清祥今天在這邊講的東西，這個書面報告都是廢話，還有採訪區還有禁制區，全部都廢了阿，根本就沒有必要；如果檢察官辦公室可以登堂入室，整個辦公室裡面都是卷子，「這哪門子偵查不公開」。