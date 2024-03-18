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全台首創　高市府導入韌性城市工務管理暨決策輔助平台

▲為守護高雄市民安全，高雄市政府工務局委託國家地震工程研究中心導入全台首創韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)。（圖／高市府提供）
▲為守護高雄市民安全，高雄市政府工務局委託國家地震工程研究中心導入全台首創韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為守護高雄市民安全，高雄市政府工務局將於3月21日至23日在高雄展覽館所舉辦的2024高雄智慧城市展中，展示全台首創韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)，提供高市府在工務管理與城市治理的決策輔助。以打造出高雄市城市數位孿生平台(Digital Twin Platform)為目標，進而提升工程管理效率、強化智慧決策技術，並有效應用於工務局防救災應變策略與解決方案。

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韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)是高雄市工務局委託國家地震工程研究中心首次導入5D平台、數位孿生、大數據與AIoT等技術，以左營區華夏大中路口、榮總大中路口及高楠霞海路口所形成的1.5平方公里三角形區域，及六龜區高133線3k+800~4k+250的新建橋梁作為成果示範場域，未來將逐步涵蓋高雄市所有範圍，以期提供市府在工務管理與城市治理的決策輔助。

工務局局長楊欽富表示，韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)整合既有子系統及跨局處的IoT資訊，包括：建物結構安全監測、地下管線資訊、道路挖掘路證與即時施工影像、智慧路燈、建物碳與水足跡計算與監測、建物建造資料、重大工程資料、民族路共同管道、防救災重要道路地震阻斷風險分析、邊坡橋梁監測以及水利局所建置之都市淹水感知器等，不僅結合空拍3D實景、光達3D點雲及3D建築模型，更導入AI智慧決策創新技術，可有效應用於該局防救災應變策略與解決方案。

同時，該平台更融入與民眾生活息息相關的兩大課題，分別為建物的淨零碳排以及建築結構安全。建物的淨零碳排方面，與高雄榮總醫院合作，選定急診大樓建物作為示範場域，透過智慧水錶與電錶監測用水與用電量後計算碳排量，提供醫院擬定節能減碳方案。

建築結構安全方面，建物安裝加速度計用來監測建物的振動頻率，在地震過後可即時知道建物的損壞程度，並依結果規劃出最佳災害救援路線，刻不容緩地以守護高雄市民安全為宗旨。

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