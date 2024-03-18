全台首創 高市府導入韌性城市工務管理暨決策輔助平台
為守護高雄市民安全，高雄市政府工務局將於3月21日至23日在高雄展覽館所舉辦的2024高雄智慧城市展中，展示全台首創韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)，提供高市府在工務管理與城市治理的決策輔助。以打造出高雄市城市數位孿生平台(Digital Twin Platform)為目標，進而提升工程管理效率、強化智慧決策技術，並有效應用於工務局防救災應變策略與解決方案。
記者郭凱杰／高雄報導
韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)是高雄市工務局委託國家地震工程研究中心首次導入5D平台、數位孿生、大數據與AIoT等技術，以左營區華夏大中路口、榮總大中路口及高楠霞海路口所形成的1.5平方公里三角形區域，及六龜區高133線3k+800~4k+250的新建橋梁作為成果示範場域，未來將逐步涵蓋高雄市所有範圍，以期提供市府在工務管理與城市治理的決策輔助。
工務局局長楊欽富表示，韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第一期)整合既有子系統及跨局處的IoT資訊，包括：建物結構安全監測、地下管線資訊、道路挖掘路證與即時施工影像、智慧路燈、建物碳與水足跡計算與監測、建物建造資料、重大工程資料、民族路共同管道、防救災重要道路地震阻斷風險分析、邊坡橋梁監測以及水利局所建置之都市淹水感知器等，不僅結合空拍3D實景、光達3D點雲及3D建築模型，更導入AI智慧決策創新技術，可有效應用於該局防救災應變策略與解決方案。
同時，該平台更融入與民眾生活息息相關的兩大課題，分別為建物的淨零碳排以及建築結構安全。建物的淨零碳排方面，與高雄榮總醫院合作，選定急診大樓建物作為示範場域，透過智慧水錶與電錶監測用水與用電量後計算碳排量，提供醫院擬定節能減碳方案。
建築結構安全方面，建物安裝加速度計用來監測建物的振動頻率，在地震過後可即時知道建物的損壞程度，並依結果規劃出最佳災害救援路線，刻不容緩地以守護高雄市民安全為宗旨。