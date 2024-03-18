為剴剴案赴立院！衛福部報告遭退回　薛瑞元願「親自向家屬道歉」

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立法院衛環委員會今日排定相關單位就「社會安全網推動情形及策進作為」、邀集衛福部、教育部、法務部、內政部警政署等相關部會與會，並由衛福部進行報告。
然而，民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委蘇清泉、盧縣一、陳菁徽、林德福等，於會議中提出臨時提案質疑，這次會議真正目的是要檢討保母虐童致死一案的根本成因，並由相關部會提出檢討作為，但衛福部提交的報告，顯然是「敷衍交差」、「官僚」、不知檢討。
前述委員於臨時提案指出，衛福部提交服務時序表中稱、「各級政府社政部門及社福機構的官僚態度，導致出現社會安全網運作失靈的嚴重問題」，且未見衛福部對於孩子長期受虐、卻無任何單位出面保護一事提出任何說明、論述與檢討，因此希望委員會退回報告。
後經國民黨立委、主席王育敏詢問現場委員意見，確認無人對提案內容有異議後，宣布通過該臨時提案，但仍由薛瑞元進行報告，而薛瑞元亦於報告期間表示，對於重大兒虐事件是用哪個程序，只是內部分工問題，地方自己就能決定、不需要請示中央。
但薛瑞元坦言，遇到這類情況，相關單位應該以個案為中心思考，而不是以機關內分工優先次序的方式來思考，「中央地方、相關人員處理態度偏差，本部應負監督不周責任，在這裡向社會致歉並承諾將加以改善。」
國民黨立委陳菁徽質詢時詢問，剛剛薛瑞元已經公開向全國民眾與剴剴的家屬道歉，但她有個小小的提議，作為3個孩子的媽媽，「不知道部長如果在沒有媒體關注的狀況下，你是否願意親自跟這位小男童的家屬道歉，並安慰他們、提供後續安置與做法？」
對此薛瑞元馬上回應表示，「這沒有問題」，陳菁徽則對此表示，謝謝薛瑞元今天願意道歉。
薛瑞元回應民眾黨立委陳昭姿質詢時進一步解釋，社政的業務非常繁雜，在過去還沒有歸入衛福部之前、社政還屬於內政部的時代，各個業務分科非常細，也導致同仁遇到事件時，會先去思考「到底是哪個單位去處理」，但這個想法是不對的，他必須要改變、衛福部也願意去啟動這樣的改革。
此外，薛瑞元再三重申，從單位分工角度思考事情是錯的，遇到這類事件，應該是個案為中心、以孩子利益為重，以往醫療界也都是以分科做病患處理，但現在走向以病人為中心的思維，社政相關未來也要往這個方向去處理。
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