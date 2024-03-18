柯文哲稱這案藍綠聯合汙錢 北市民進黨團批蹭聲量：要求道歉
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器業者賄賂，台北地檢署15日聲押陳重文。民眾黨主席柯文哲日前受訪時表示，在他卸任前就知道有問題，並轟藍綠聯合污錢，財團勾結議會。對此，台北市民進黨議會黨團今（18）日發表聲明，批評柯文哲為蹭聲量無端抹黑，要求其應該道歉，強調黨團成員皆依法嚴審預算，同時呼籲北市府儘速檢討「北市光纖建置案」合約，不要再繼續當提款機。
記者邱新博／台北報導
民進黨團指出，依據《地方制度法》第 40 條，議會對於市政府提出之預算，案不得為增加支出之提議。換言之，對於台北市政府所提之預算，議會僅能「刪預算」，無權「增加預算」，何來詐取國家財產之說？若柯文哲認為過去8年警局監視器所編預算不合理，為何仍將不合理之預算送交議會審查？柯文哲稱「財團勾結議會」更是荒謬，市府年度預算編列，須經市府內部三級三審並通過市政會議方能送入議會審查，柯文哲過去 8 年對於台智光網路傳輸費預算編列金額，依據為何？可曾與業者進行談判？民進黨團成員依法嚴審預算，若柯文哲於任內發現任何弊端，應將相關證物送交檢調，而非在爆發弊端後，為蹭聲量亂潑髒水，以「藍綠聯合污錢」之言論，抹黑認真監督市府之議員，民進黨團要求柯文哲應就不當言論道歉。
另外，該聲明強調，民進黨議員長期關注北市監視器建置案弊端，民進黨黨團全力支持；事實上，郝前市府所通過之台北光纖建置案，與台智光簽訂為期 25 年合約，並要求市府轄下各單位之網路服務需優先向台
智光公司租用。針對此喪權辱市、放任廠商坐地起價之條款，2015年時議員林世宗就曾指出恐有弊端，要求柯文哲深入調查。柯文哲稱「忍耐了8年」，然除了忍耐之外，柯文哲8年間又做了什麼？立委王世堅及議員林世宗均為資深議員，長期監督郝前市府與台智光公司所簽訂不平等合約，並於黨團會會議時分享看法。
聲明強調，民進黨之運作，均聽取並尊重資深議員之見解，達成共識後共同行動，審查預算時也多次要求刪減相關預算，為市府爭取合理網路傳輸租用費用，絕非毫無作為，也絕不負市民所託。
最後，民進黨團指出，台北市長蔣萬安應儘速檢討「北市光纖建置案」合約，勿讓市府續當提款機。現在議會他黨同仁因涉相關事端，檢調偵辦中，但也凸顯郝前市府與台智光所簽訂之合約長 25 年、優先租用等不合理條款
的荒謬，蔣萬安市長與市府團隊應立即就合約內容全面檢討，若市府轄下機關租用網路時，台智光無法給予合理價格，市府也不該再被綁架，讓台北市府一直被台智光當「提款機」。