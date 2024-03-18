虐死案專案報告爆推擠衝突1小時 吳思瑤喊「巧芯這樣我會受傷」
立法院社會福利及衛生環境委員會，今（18）日針對「社會安全網推動情形及策進作為」進行專案報告並備質詢，但朝野雙方在一開始就吵成一團，更爆發推擠衝突，民進黨立委吳思瑤在一片人海混戰中，高喊「巧芯（國民黨立委徐巧芯）這樣我會受傷」，並喊話應優先處理權宜問題。最後經在場委員表決，退回衛福部的報告，衛福部長薛瑞元在會議進行近1小時後才上台報告。
記者陳宜加／台北報導
針對今日專案報告，綠營要求曾任兒福聯盟董事的國民黨籍召委王育敏應迴避，藍營則高喊「我們要質詢，民進黨只想護航」，會議一度到上午9時40分都無法進行，隨後進行協商，決議退會衛福部報告，但未通過更換召委。
民進黨立委黃秀芳在處理權宜問題時指出，王育敏曾是兒盟董事，根據立法委員行為法第22條，應迴避審議及表決，不適合擔任主席。王育敏回應，上周已經公開請辭兒盟董事，不知道為什麼還有所謂的利益迴避問題，藍綠雙方隨後爆發爭吵。
國民黨立委廖偉翔等人高喊，「我們要質詢，民進黨只想護航」，國民黨徐巧芯則一一唱名，詢問到場委員要不要質詢，民進黨立委吳思瑤數度要求先處理權宜問題，強調自己有議會詢問的權利。
不過雙方衝突愈演愈烈，除了言語互相交鋒外，更疑似爆發推擠衝突，主席台與兩邊一度被媒體與兩邊立委包圍，吳思瑤更一度高喊「巧芯這樣我會受傷」，並喊話應優先處理權宜問題。
最後經在場委員表決，同意退回衛福部的報告，但並未通過更換主席的決議，衛福部長薛瑞元在會議進行近1小時後才上台報告。