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製造業訂單回穩了！整體無薪假人數再減505人、僅剩7288人

▲勞動部今（18）日公布無薪假最新數據，因為製造業訂單回穩，整體實施人數較上期減少505人、降至7288人。（示意圖／shutterstock）
▲勞動部今（18）日公布無薪假最新數據，因為製造業訂單回穩，整體實施人數較上期減少505人、降至7288人。（示意圖／shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（18）日公布最新減班休息（無薪假）數據，家數為336家、人數7288人，較上期減少21家、減505人。勞動部條平司副司長王金蓉接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，主要是製造業訂單回穩，大減369人，其中又以金屬機電工業下修701人最顯著，才導致整體產業無薪假人數再下降，最近幾期都呈現下降趨勢，觀察目前仍會實施無薪假的廠商，主要是個別事業單位接單狀況不穩，非整體產業問題。

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勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計336家，實施人數7288人。較上一期、3月1日公布實施家數計357家，實施人數7793人相比，此次減少21家，人數減少505人。

王金蓉指出，此次變動較大的產業為製造業減少11家、369人，批發及零售業停止實施16家、減102人，這2個行業本來就是實施人數最多的，因此人數大減也影響整體數據。

王金蓉說明，此次在製造業中，又以金屬機電工業大減701人，最為顯著，主要是有3家大廠訂單回穩，其中一家金屬加工廠就減了300多人、一家工具機廠減少100多人、一家自行車零組件業者減少90幾人。

王金蓉提到，但在製造業中也有產業是增加實施的，包括資訊電子工業增加263人、化學工業增加74人，一加一減後，導致整體下降人數沒那麼多。

王金蓉說，在資訊電子工業中有一家電子零組件業者，實施500多人，另外在化學工業中有一家印刷廠實施約90人，這2家業者去年都有實施過減班休息，每次實施都是因為訂單減少所致。

王金蓉分析，曾經實施過減班休息的廠商，很容易受訂單影響，有不穩的情形，只要有訂單就會停止實施，沒訂單時又會申請實施。

王金蓉表示，自去年8月底製造業人數破萬、達高峰起，減班休息每到月底的數據都是呈下降趨勢，有穩定減少的情況，近幾個月又持續下降，進一步觀察發現，目前會實施減班休息的狀況，已非整體產業問題，而是個別事業單位受訂單影響導致。

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