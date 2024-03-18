製造業訂單回穩了！整體無薪假人數再減505人、僅剩7288人

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王金蓉指出，此次變動較大的產業為製造業減少11家、369人，批發及零售業停止實施16家、減102人，這2個行業本來就是實施人數最多的，因此人數大減也影響整體數據。
王金蓉說明，此次在製造業中，又以金屬機電工業大減701人，最為顯著，主要是有3家大廠訂單回穩，其中一家金屬加工廠就減了300多人、一家工具機廠減少100多人、一家自行車零組件業者減少90幾人。
王金蓉提到，但在製造業中也有產業是增加實施的，包括資訊電子工業增加263人、化學工業增加74人，一加一減後，導致整體下降人數沒那麼多。
王金蓉說，在資訊電子工業中有一家電子零組件業者，實施500多人，另外在化學工業中有一家印刷廠實施約90人，這2家業者去年都有實施過減班休息，每次實施都是因為訂單減少所致。
王金蓉分析，曾經實施過減班休息的廠商，很容易受訂單影響，有不穩的情形，只要有訂單就會停止實施，沒訂單時又會申請實施。
王金蓉表示，自去年8月底製造業人數破萬、達高峰起，減班休息每到月底的數據都是呈下降趨勢，有穩定減少的情況，近幾個月又持續下降，進一步觀察發現，目前會實施減班休息的狀況，已非整體產業問題，而是個別事業單位受訂單影響導致。