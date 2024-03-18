巡路員今舉辦告別式！劉父拒簡母賠償金：盼大家一起好好過日子
上個月29日，住在新北市貢寮區的34歲簡姓男子，偷走小貨車衝撞基隆八堵分駐所，造成24歲蘇姓男警殉職，而在事發之前，簡男於台62線快速道路，追撞34歲的劉姓巡路員致死，消息引發社會震驚。今（18日），劉姓巡路員家屬於基隆殯儀館舉行告別式，原本欲接受簡母賠償的劉父忽然改變心意，他感嘆簡母「日子也不好過」，希望她將保險金留下度日，盼大家一起好好過日子。
記者林盈君／綜合報導
據了解，簡男於台62快速道路，追撞劉姓巡路員致死，事發後，簡母表示願意將領到的保險金賠償被害家屬，不過最後劉父改變心意，他坦言覺得「她生活也是不好過，所以還是請她把保險金留著」。劉父指出，他已經跟簡母表示「兒子犯罪跟母親沒有關係」，且既然簡男已因意外過世，認為「人死不記仇」，也沒有所謂的原諒不原諒的問題，只希望大家一起好好過日子。
※【NOWnews 今日新聞
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