長榮航空倫敦航班「旅客洗手間內輕生」　空服員急搶救

剴剴經歷了什麼？衛福部曝關鍵時間軸　首度訪視時就有異狀

▲衛福部長薛瑞元就就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，並備質詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）
▲衛福部長薛瑞元就就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，並備質詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）

記者林志怡／台北報導

1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，引起民眾群情激憤，衛福部等相關部會今（18）日赴立法院進行專案報告，並公開事件相關服務時序表，過程中可見剴剴轉由劉姓保母照顧後，第一次就發現剴剴頭部有瘀青、第二次剴剴變得安靜沒精神，第三次就有出現掉牙情況。

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北市一名1歲半男嬰剴剴，因為父母入監服刑、無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，並在2023年9月托育之後，由兒盟社工定期訪視、留存紀錄，雖後來10、11月社工都稱有當面訪視，但12月時，劉姓保母藉故延後訪視，不久後就傳出男嬰受虐致死的消息。

負責剴剴的社工在事件爆出後，飽受各界批評、甚至遭警方上銬，認為案內社工並未確實訪視、沒能及早發現剴剴的異狀。

依據衛福部提供予立法院的相關服務時序表，剴剴在2023年9月1日時被交付給劉姓保母，並由其外婆與劉姓保母簽約，後兒盟在9月25日進行訪視，當時剴剴頭上就有瘀青出現，但保母聲稱是因為在公園遊玩時撞傷所致；10月23日的第二次訪視中，就發現剴剴比較沒精神、變得安靜。

11月19日的第三次訪視中，剴剴就出現了掉牙齒的情況，保母聲稱牙醫提供意見，解釋是磨牙嚴重、可能受過刺激、不平等待遇或癲癇所致，兒盟在12月初約訪保母，並於月底評估對剴剴做諮商與遊戲治療，但數日後就接獲剴剴在急救中的訊息，並通報為兒虐事件。

▲衛福部公開剴剴受虐致死事件服務時序表。（圖／為福部提供）
▲衛福部公開剴剴受虐致死事件服務時序表。（圖／衛福部提供）

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