剴剴經歷了什麼？衛福部曝關鍵時間軸 首度訪視時就有異狀
1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，引起民眾群情激憤，衛福部等相關部會今（18）日赴立法院進行專案報告，並公開事件相關服務時序表，過程中可見剴剴轉由劉姓保母照顧後，第一次就發現剴剴頭部有瘀青、第二次剴剴變得安靜沒精神，第三次就有出現掉牙情況。
記者林志怡／台北報導
北市一名1歲半男嬰剴剴，因為父母入監服刑、無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，並在2023年9月托育之後，由兒盟社工定期訪視、留存紀錄，雖後來10、11月社工都稱有當面訪視，但12月時，劉姓保母藉故延後訪視，不久後就傳出男嬰受虐致死的消息。
負責剴剴的社工在事件爆出後，飽受各界批評、甚至遭警方上銬，認為案內社工並未確實訪視、沒能及早發現剴剴的異狀。
依據衛福部提供予立法院的相關服務時序表，剴剴在2023年9月1日時被交付給劉姓保母，並由其外婆與劉姓保母簽約，後兒盟在9月25日進行訪視，當時剴剴頭上就有瘀青出現，但保母聲稱是因為在公園遊玩時撞傷所致；10月23日的第二次訪視中，就發現剴剴比較沒精神、變得安靜。
11月19日的第三次訪視中，剴剴就出現了掉牙齒的情況，保母聲稱牙醫提供意見，解釋是磨牙嚴重、可能受過刺激、不平等待遇或癲癇所致，兒盟在12月初約訪保母，並於月底評估對剴剴做諮商與遊戲治療，但數日後就接獲剴剴在急救中的訊息，並通報為兒虐事件。