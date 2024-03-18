深坑社區發生命案！22歲女倒臥泳池邊失去生命跡象　送醫不治

搶救第26天！彰化10歲小姊姊「激動眨眼」：盼白沙屯媽祖來看我

▲彰化伸港3姊弟放學返家時遭遇車禍，10歲姊姊歷經20多天的搶救逐漸甦醒，加護病房的護理人員，用筆記型電腦讓姊姊卡通「瑪莎與熊」。（圖／翻攝畫面）
▲彰化伸港3姊弟放學返家時遭遇車禍，10歲姊姊歷經20多天的搶救逐漸甦醒，加護病房的護理人員，用筆記型電腦讓姊姊卡通「瑪莎與熊」。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

上月22日晚間，彰化縣伸港鄉陳家3姊弟，遭休旅車撞擊噴飛，其中10歲姊姊、9歲妹妹因頭部重創陷入昏迷，歷經26天的搶救，10歲姊姊情況逐漸好轉，意識恢復清醒，也可以聽懂醫師指令「眨眼睛」，護理師還特別讓姊姊看她最愛的卡通，恢復速度讓醫療團隊振奮。而18日，白沙屯媽祖將展開進香活動，往年姊妹倆都會前往參拜，今（18日）醫護人員告訴姊姊，媽祖鑾轎有可能經過秀傳醫院，姊姊立刻眨了好幾下眼睛，期盼媽祖能加持賜福。

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▲苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖，將展開為期9天的徒步進香活動，全場破千名信眾紛紛大喊「進喔」，場面相當震撼。（圖／翻攝白沙屯拱天宮粉絲團）
▲苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖，將展開為期9天的徒步進香活動，全場破千名信眾紛紛大喊「進喔」，場面相當震撼。（圖／翻攝白沙屯拱天宮粉絲團）
據了解，10歲姊姊、9歲妹妹遭撞擊後，因頭部重創陷入昏迷，姊姊被送往進彰化秀傳醫院搶救，終於在第21天奇蹟甦醒，也可以用眨眼睛的方式，與醫護人員進行溝通，狀況持續好轉，讓醫療團隊非常振奮，將姊姊從鬼門關前救回，而院方也將啟動第二階段的音樂及VR治療。

18日凌晨，白沙屯媽祖起駕前往北港進香，預計將南下經過台中、彰化再到雲林北港，徒步跨越4縣市，而沿路可能會經過彰基與秀傳醫院，小姊妹的家屬也將守候在車禍路口，希望向白沙屯媽祖祈求，讓姊妹倆早日康復。各界也期待媽祖鑾轎會繞進醫院，或是回鑾時經過車禍路口，保佑賜福給小姊妹。

18日上午，醫護人員詢問姊姊「希望媽祖來看妳就眨眼」，姊姊眼睛眨了好幾下，似乎相當期待白沙屯媽祖賜福，醫護人員也非常期待，希望媽祖慈悲，保佑姊妹倆恢復健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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