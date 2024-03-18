阮經天騎千萬重機跑山！留言區狂刷陳桂林「無後照鏡、車衣」惹議
藝人阮經天近日憑藉電影《周處除三害》中「陳桂林」一角在大陸翻紅，再度成為網友關注對象。近日有網友拍到他騎著要價破千萬的重機，但沒裝後照鏡、沒穿車衣防護，過彎時也疑似沒打方向燈，挨轟「耍帥歸耍帥，能不能順便推銷安駕（安全駕駛）的知識呢？」對此，《NOWnews今日新聞》詢問阮經天經紀人，至截稿前尚無回應。
記者薛羽彤／綜合報導
有網友16日在臉書社團「重機車友 x 各區路況天氣、資訊分享中心」中，分享拍到阮經天騎重機的照片，底下網友套用《周處除三害》的劇情熱烈討論，「桂林仔自從汽車留給那女生後，交通都靠他了」、「我已經請示過關聖帝君，祂說赤兔馬追不到」、「除完三害，終於可以出來騎車了」。
不過，也有網友發現，畫面中阮經天不僅沒有穿車衣防護，車子也沒有後照鏡，騎乘時疑似沒有打方向燈，紛紛表示，「耍帥歸耍帥，能不能順便推銷安駕的知識呢」、「連後照鏡跟方向燈都沒有的要推銷什麼安駕」、「講個笑話，他沒穿裝備騎破千萬的重機，竟然沒人靠北他」、「沒後照鏡可以檢舉吧，誰來給他送他回娘家」。
此外，有內行的網友透露，阮經天的重機是要價破千萬的HONDA RC213V-S，「小天訂購這台車當時光買這台空車就花1000萬了，但小天也有另外加購升級到頂的箱子，箱子裡面有MOTOGP改裝套件，裡面好像有晶片還是電腦我也忘了，那個大鋁箱超震撼的，裡面有GP夢幻逸品的全段管，還有GP的附加配件跟套件就另外加購滿配要250還是280萬我也忘了，反正進來台灣全部的關稅就破1300萬了」。網友透露這台車在國外一直增值，價值已突破2000萬台幣。
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