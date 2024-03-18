民眾自發獻花追思遭移除惹議！衛福部即起設剴剴追思專區
1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，引起全民憤慨，近期有民眾自發前往衛福部前獻花、哀悼剴剴，並留下卡片表示讓部內的官員幫忙「討公道」，但花朵不久後就遭移除，引發民眾不滿，對此衛福部長薛瑞元表示，不清楚是哪個單位移除民眾的心意，但這樣輕易移除，明顯不太合理。另衛福部表示，即起在部外設置追思專區，也會適時將民眾心意轉知家屬。
記者林志怡／台北報導
北市一名1歲半男嬰剴剴，因父母都入監、無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，卻遭保母姐妹殘忍虐待，在2023年底才經醫師通報家暴事件、讓整起事件東窗事發，但剴剴仍在不久後死亡，劉姓保母與其妹妹的施虐過程一直到今（2024）年3月才被爆出，衛福部長薛瑞元也對於中央、地方未能及時發現異常並加以協助道歉。
事件爆出後，各界質疑衛福部並未做好監督之責，也有民眾因此自發性的前往衛福部獻花、並附上卡片，希望藉此安慰剴剴在天之靈，也有民眾留言表示，會努力讓衛福部裡的人幫忙討回公道，但不久後部外的花朵與卡片卻遭到清空，引起民眾憤慨。
對此國民黨立委徐巧芯於立法院衛環委員會質詢時、詢問薛瑞元是否知曉此事，薛瑞元表示，他近期多在疾管署辦公、較少前往衛福部，因此不清楚細節，也不確定是哪個內部單位處理這件事，但這樣輕易把民眾送的花移除，顯然不太合理、不該輕易移除。
後衛福部指出，有關民眾對於剴剴追思的心意與花束，衞福部都有妥善保存並拍照建檔，後續將討論轉交家屬，並非外傳沒收花束或隨意清除，且衞福部即起在門口設置追思專區，供民眾貼卡片追悼，目前將不限期、持續設置開放。