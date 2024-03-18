白沙屯媽祖出發進香了！首日驚見「心痛亂象」 信眾感嘆：太過分
白沙屯拱天宮媽祖今（18）日凌晨搭上「粉紅超跑」，展開為期9天8夜的徒步進香活動，本次活動更吸引突破紀錄的18萬信眾報名參與，盛況空前。不過就有信眾上午目睹「浪費食物」的情況，憤慨大喊：「太可惡了！」畫面也讓其他民眾感到錯愕。
記者潘毅／綜合報導
一位信眾於今（18）日上午8點時，在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」社團中發文，表示自己目睹繞境隊伍路邊，出現許多連吃都沒吃的食物，裡面有許多早餐食物，例如三明治、燒餅等，還有許多餅乾，推測是有民眾開車拿取，選擇不吃後隨手丟在地上，「這是在路邊看到糟蹋食物的嚴重情形…太可惡了！」
本次白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，報名人數高達18萬，盛況空前也出現了上述浪費食物的特殊狀況。見到民眾為香燈腳提供的補給品被如此糟蹋，也讓大批信眾憤慨「把別人的心意這樣糟蹋，太誇張了」、「媽祖有在看哦」、「人家免費供民眾吃拿，但呼籲大家，有需在取，不要浪費資源」、「真的劫緣心態啊～那是多少人的心血誠意，被這樣糟蹋」，甚至還有苦主出聲：「一早在門口也掃一些食物三大袋垃圾」。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日