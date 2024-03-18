立法院總質詢提前休息！韓國瑜疏於管理？他批：柯建銘也有責任
立法院上周五總質詢時，因綠委陳亭妃改書面質詢，後續立委來不及到場，立法院長韓國瑜未照過去前任院長作法，先休息等立委到場，反而直接唱名跳過，民進黨立委不滿質詢權遭沒收，向韓國瑜抗議。民進黨團總召柯建銘也說，韓國瑜疏於管理、議事人員怠惰。不過前立委郭正亮認為，民進黨團助理未及時通報，柯建銘是有責任的。
記者何哲欣／台北報導
柯建銘日前還原當天狀況說，陳亭妃中午左右就告知議事人員要改書面質詢，議事人員卻沒有通知所有立委，等到下午議場螢幕才秀出，排在後面的羅明才為此飆車趕回來立法院，路上還告訴議事人員會晚3至5分鐘，但議事人員不理他，後面的洪申翰是照議事人員早上所通知的2點35分前來，也提早於34分到場，卻發現院會已休息，「真相就是如此，責任歸屬不必口水，韓國瑜疏於管理、議事人員怠惰」。
郭正亮在《鄭亦真辣晚報》說，議場需要有立委盯場，通常是不分區立委的責任，但上周五下午院會，現場卻一個立委也沒有，如果有立委發言，建議院長先休息，院長也不可能不肯，但因為沒有立委在場，韓國瑜不好意思讓行政院長陳建仁等人枯等，此外，民進黨團助理發現立委未到場，也應該立刻提醒立委，但黨團也沒有提醒，這部分柯建銘是有責任的。
資深媒體人黃揚明也在臉書說，當天下午第一個質詢的是國民黨立委羅明才，若韓國瑜沒有準時在2點30分開會，等羅明才先到場，民進黨大概又會抨擊「國民黨的立委官威大。讓全場官員等他一個，韓國瑜掩護藍委不中立」之類的。