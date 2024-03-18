面試完2天就被錄取是雷缺嗎？過來人曝經驗：中小型公司過審快

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貼文一出，吸引一票過來人討論，有人分享，「不一定，我是面試結束回家2小時後，電話通知錄取，現在做4年了」、「不一定，中小型公司，主管老闆就那幾個人，人都在，過審就很快，而且100人以下的公司，就是老闆最後面試，只要老闆滿意，當下就可以決定錄取，哪需要其他人決定」、「面試前公司的時候，就是老闆當下錄取我，進去之後發現很適合養老、老闆脾氣也很穩定，不是所有當下錄取的都是屎缺」、「不一定，有可能剛好很缺」。
但也有網友提到，「他們也請你很快去上班嗎？我做過2間當天錄取、請我過沒幾天報到的，都是超級屎缺」、「絕對屎」、「大公司屎缺比例最高，小公司有的不想養老才走」。
有人則認為，「我反而喜歡那種很快通知的，總比一直在那邊乾等好，拿到錄取就可以好好研究這份工作要不要去」、「至少有通知，我還在等通知，面試完第5天，感覺是無聲卡了」。
104人力銀行指出，面試當場錄取有幾個可能原因，包括面試人選真的很適合、職位急缺人等，但並不代表職務一定是雷缺。且認為通常求職者的資歷符合才會進到面試階段，面試表現適合就錄取的情況並不少見。建議評估標準以產業及公司規模為主，若工作條件很符合需求，但自身非常猶豫的話，也可以進到公司後再觀察、了解前一手同事的想法。