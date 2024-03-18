漫畫星IP跨域新作！攜手「霹靂布袋戲、Vtuber懶貓子」改編條漫

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經典IP《霹靂布袋戲》在台首部條漫改編作品《肥羊重生後。無慾無敵》3月20日起正式於漫畫星推出！以霹靂明星角色「談無慾」為主角，講述人氣作家莫少宣生前遭詐騙集團囚禁，死後重生與穿越時空而來的談無慾相遇，談無慾將如何運用聰明才智與莫少宣攜手戰勝猖獗的詐騙集團，而初次來到現代世界的談無慾又會面臨何種新奇體驗，都將成為本作不容錯過的亮點。
《肥羊重生後。無慾無敵》由霹靂參與漫畫角色個性刻劃及造型監修，將談無慾亦正亦邪的形象刻劃地絲絲入扣。漫畫劇情由專業舞台劇編劇初雲洛擔綱劇情編排，結合擅長武打漫畫的新人作家子詡執筆，整部作品構圖流暢生動，讓霹靂迷透過漫畫也能感受張力十足的武打畫面！《肥羊重生後。無慾無敵》未來也將推紙本珍藏版，讓粉絲完整收藏談無慾的不同樣貌。
《RUMI 的奇妙冒險》：虛擬異次元穿越 Vtuber 懶貓子一覺醒來竟然要先出櫃？
「一覺醒來我居然穿越來到了異次元的世界？」《RUMI的奇妙冒險》由曾獲金漫獎且擅長搞笑、政治、少年等主題的漫畫家韋宗成執筆。以在台灣發跡Vtuber「RUMI懶貓子」為主題連載的短篇漫畫，描述Vtuber 「RUMI 懶貓子」某天晚上看到天空出現異象後，隔天醒來發現自己竟然穿越到另一個次元，還卡在美少女高中生葉天惟的衣櫃中！而為了重返現代世界，懶貓子在了解異次元運轉規則後，與高中生天惟還有他的朋友們展開找回原世界的冒險旅程，《RUMI的奇妙冒險》3月27日起於漫畫星定期連載。
《地獄犬受難日》：腹黑美顏神父遇上軟萌地獄犬！耽美BL改編漫畫互動畫面心跳超加速
《地獄犬受難日》改編自台灣角川出版的人氣耽美同名小說，講述來自地獄犬世家的老么 – 托比亞斯，為反轉家人對自己的觀感，毅然決然前往人間，希望能與窮凶惡極的人類締結契約，進而成為終極APEX暗墮地獄犬，實現奴役人類的目標，而托比亞斯卻不小心地將契約書制定成賣身契，將自己賣給萬惡神父利蘭，出乎意料地展開一段征服之旅。
而《地獄犬受難日》漫改作品由擅長女性向、BL類插漫畫創作的資深作家心融所作，有別於小說，漫畫在一開頭便從托比亞斯被利蘭召喚到人間切入，著重描述兩人之間的互動及個性呈現，及兩位主角相互救贖及治癒原生家庭造成的心靈創傷。
《肥羊重生後。無慾無敵》預告：https://bean.fun/9RlcA
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