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漫畫星IP跨域新作！攜手「霹靂布袋戲、Vtuber懶貓子」改編條漫

▲漫畫星連推3部IP跨域改編新作，霹靂《肥羊重生後。無慾無敵》、Vtuber《RUMI的奇妙冒險》、耽美BL《地獄犬受難日》一次追。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫星連推3部IP跨域改編新作，霹靂《肥羊重生後。無慾無敵》、Vtuber《RUMI的奇妙冒險》、耽美BL《地獄犬受難日》一次追。（圖／漫畫星提供）

家庭消費中心／綜合報導

原創內容平台「漫畫星」連推3部人氣IP跨域改編新作！3月20日由霹靂人氣角色－談無慾打頭陣，打造首部穿越題材條漫《肥羊重生後。無慾無敵》，看亦正亦邪的月才子如何應對現代猖獗的詐騙集團；3月27日則由台灣人氣Vtuber懶貓子接棒，在短篇連載漫畫《RUMI的奇妙冒險》中上演異次元穿越的奇幻旅程；4月則推改編自台灣角川人氣耽美小說《地獄犬受難日》，廣大腐女讀者敲碗的地獄犬與萬惡神父間臉紅心跳的互動畫面，以精美畫風圖像化呈現！

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《肥羊重生後。無慾無敵》：台漫尬上經典IP！復仇、穿越、重生題材一次滿足

經典IP《霹靂布袋戲》在台首部條漫改編作品《肥羊重生後。無慾無敵》3月20日起正式於漫畫星推出！以霹靂明星角色「談無慾」為主角，講述人氣作家莫少宣生前遭詐騙集團囚禁，死後重生與穿越時空而來的談無慾相遇，談無慾將如何運用聰明才智與莫少宣攜手戰勝猖獗的詐騙集團，而初次來到現代世界的談無慾又會面臨何種新奇體驗，都將成為本作不容錯過的亮點。

《肥羊重生後。無慾無敵》由霹靂參與漫畫角色個性刻劃及造型監修，將談無慾亦正亦邪的形象刻劃地絲絲入扣。漫畫劇情由專業舞台劇編劇初雲洛擔綱劇情編排，結合擅長武打漫畫的新人作家子詡執筆，整部作品構圖流暢生動，讓霹靂迷透過漫畫也能感受張力十足的武打畫面！《肥羊重生後。無慾無敵》未來也將推紙本珍藏版，讓粉絲完整收藏談無慾的不同樣貌。

▲圖霹靂首部改編條慢《肥羊重生後。無慾無敵》，3月 20日漫畫星獨家上線。（圖／漫畫星提供）
▲圖霹靂首部改編條慢《肥羊重生後。無慾無敵》，3月 20日漫畫星獨家上線。（圖／漫畫星提供）
《RUMI 的奇妙冒險》：虛擬異次元穿越　Vtuber 懶貓子一覺醒來竟然要先出櫃？

「一覺醒來我居然穿越來到了異次元的世界？」《RUMI的奇妙冒險》由曾獲金漫獎且擅長搞笑、政治、少年等主題的漫畫家韋宗成執筆。以在台灣發跡Vtuber「RUMI懶貓子」為主題連載的短篇漫畫，描述Vtuber 「RUMI 懶貓子」某天晚上看到天空出現異象後，隔天醒來發現自己竟然穿越到另一個次元，還卡在美少女高中生葉天惟的衣櫃中！而為了重返現代世界，懶貓子在了解異次元運轉規則後，與高中生天惟還有他的朋友們展開找回原世界的冒險旅程，《RUMI的奇妙冒險》3月27日起於漫畫星定期連載。

▲《RUMI奇妙冒險》講述台灣人氣Vtuber懶貓子的奇幻冒險之旅，3月27日於漫畫星獨家連載。（圖／漫畫星提供）
▲《RUMI奇妙冒險》講述台灣人氣Vtuber懶貓子的奇幻冒險之旅，3月27日於漫畫星獨家連載。（圖／漫畫星提供）
《地獄犬受難日》：腹黑美顏神父遇上軟萌地獄犬！耽美BL改編漫畫互動畫面心跳超加速

《地獄犬受難日》改編自台灣角川出版的人氣耽美同名小說，講述來自地獄犬世家的老么 – 托比亞斯，為反轉家人對自己的觀感，毅然決然前往人間，希望能與窮凶惡極的人類締結契約，進而成為終極APEX暗墮地獄犬，實現奴役人類的目標，而托比亞斯卻不小心地將契約書制定成賣身契，將自己賣給萬惡神父利蘭，出乎意料地展開一段征服之旅。

而《地獄犬受難日》漫改作品由擅長女性向、BL類插漫畫創作的資深作家心融所作，有別於小說，漫畫在一開頭便從托比亞斯被利蘭召喚到人間切入，著重描述兩人之間的互動及個性呈現，及兩位主角相互救贖及治癒原生家庭造成的心靈創傷。

▲《地獄犬受難日》改編自角川同名人氣小說，軟萌受與腹黑攻的異界召喚調教之旅，4月正式展開。（圖／漫畫星提供）
▲《地獄犬受難日》改編自角川同名人氣小說，軟萌受與腹黑攻的異界召喚調教之旅，4月正式展開。（圖／漫畫星提供）

《肥羊重生後。無慾無敵》預告：https://bean.fun/9RlcA

漫畫星官網：https://bean.fun/8kQaR

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