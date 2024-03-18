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台灣網紅頻出包！錫蘭點破圈內「3大亂象」　諷刺Toyz、游否希

▲台灣網紅頻出事，錫蘭點破「台灣網紅圈3大亂象」，諷刺Toyz、游否希等人。（圖／翻攝錫蘭IG）
▲台灣網紅頻出事，錫蘭點破「台灣網紅圈3大亂象」，諷刺Toyz、游否希等人。（圖／翻攝錫蘭IG）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣網紅頻頻因負面新聞登上版面，日前爆出超哥毆打直播主Toyz、「晚安小雞」在柬埔寨拍攝造假影片被捕、「PEETA葛格」涉毒被逮等荒唐行徑。比利時籍網紅錫蘭，以三句話評論台灣網紅亂象，「台灣網紅圈的每一週： 一三五詐騙，二四六吸大麻。週日打人。」讓不少人直呼太中肯！

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▲PEETA葛格今（15）日竟被爆出健身房被搜出大麻，他雖然當場否認，但仍依毒品罪嫌遭移送法辦。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
▲PEETA葛格15日被警方從健身房搜出大麻。（圖／翻攝自「PEETA葛格」IG）
2024年才到3月，台灣網紅頻頻爆出負面新聞，1月直播主Toyz到超哥日本料理店評論醋飯難吃，遭到超哥毆打，當場頭破血流。2月毒舌網紅陳沂當街莫名遭到一名男子毆打；接著又爆出直播主「晚安小雞」在柬埔寨自導自演被綁架，遭判刑2年。本月15日健身網紅「PEETA葛格」在中山區健身房的辦公室，被警方搜出1包大麻遭逮，最後以5萬元交保。

▲蹦闆昨日踢爆，網紅游否希經營的夾娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，有疑似詐騙粉絲的行為。（圖／翻攝自蹦闆YouTube）
▲蹦闆踢爆網紅游否希（右）經營的娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，有疑似詐騙粉絲的行為。（圖／翻攝自蹦闆YouTube）
近日鬧得沸沸揚揚的，莫過於網紅游否希開的娃娃機店舉辦的「一番賞」遊戲，被YouTuber蹦闆踢爆藏籤，以不當手法牟利，影片中游否希一句「真的很玄」，撇清自己不知為何沒大獎，被網友狂拿來嘲諷。

錫蘭常對時事作出評論，毒舌風格受到網友喜愛，近來網紅圈醜聞連環爆，他也在社群上發文表示「台灣網紅圈的每一週： 一三五詐騙，二四六吸大麻。週日打人。」短短幾句話一針見血，底下網友紛紛表示，「那這樣天天都有TOYZ耶」、「不要這樣，很精闢欸」、「瞎說什麼大實話」、「網紅沒正經事可做？」、「小玉做換臉影片要排星期幾」。

▲錫蘭對於網紅圈亂象做出評論。（圖／錫蘭X）
▲錫蘭對於網紅圈亂象做出評論。（圖／錫蘭X）
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