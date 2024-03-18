台灣網紅頻出包！錫蘭點破圈內「3大亂象」　諷刺Toyz、游否希

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近日鬧得沸沸揚揚的，莫過於網紅游否希開的娃娃機店舉辦的「一番賞」遊戲，被YouTuber蹦闆踢爆藏籤，以不當手法牟利，影片中游否希一句「真的很玄」，撇清自己不知為何沒大獎，被網友狂拿來嘲諷。
錫蘭常對時事作出評論，毒舌風格受到網友喜愛，近來網紅圈醜聞連環爆，他也在社群上發文表示「台灣網紅圈的每一週： 一三五詐騙，二四六吸大麻。週日打人。」短短幾句話一針見血，底下網友紛紛表示，「那這樣天天都有TOYZ耶」、「不要這樣，很精闢欸」、「瞎說什麼大實話」、「網紅沒正經事可做？」、「小玉做換臉影片要排星期幾」。
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