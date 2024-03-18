保母也要找便宜的？機構拚收養換服務費　林淑芬批把孩子推進深淵

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立法院衛環委員會今日排定相關單位就「社會安全網推動情形及策進作為」、邀集衛福部等相關部會與會並備質詢，衛福部於報告中指出，現行機構將出養必要性評估交與媒合機構，恐有利益衝突問題，且依據媒合收養家庭階段收取服務費用的作法，也會影響初養必要性的評估結果。
對於相關事件，林淑芬批評，雖衛福部稱剴剴有被納入社會安全網中，但這起事件也證明了「社會安全網不安全」，而且是付出了一條人命才讓各部會與社會看見不安全，代價實在太過慘痛，各界針對社工與其相關機制做出眾多檢討，包括增加訪視頻率、提高對訪視案件敏感度等。
但林淑芬強調，如果訪視品質沒提升，增加訪視次數也只是讓社工的觀察時間相對減少，去幾次根本不是重點，且原本照顧剴剴的前一位保母1個月的費用是3萬元，兒福聯盟卻考量劉姓保母收費較低、僅2萬多元，因此將剴剴交予劉姓保母照顧，顯見現行制度方面存在漏洞。
林淑芬指出，依據衛福部現行收出養機制，機構一旦接案、就必定要以出養方式處理，而政府提供的3階段收費標準總計僅10萬元，以前述保母每月的費用計算，機構必須在4個月內完成孩子的收出養程序，否則就會面臨虧損、也促使機構選擇收費較低的保母進行托育，相當不合理。
對此薛瑞元坦言，現行規範確實存在疏漏，後續也將採取改善措施。林淑芬則表示，在相關規定改善前，「社會安全網」就是「社會漏洞網」，收出養制度不是要幫助孩子，而是要「把孩子推入深淵」，道德性風險太大，「這次說要改，那我們就看你們拿出來的方案是什麼。」
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