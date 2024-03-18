高凌風兒寶弟「打包劇組便當」孝敬媽！爆金友莊與機師男友甜蜜貌
高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）今（18）日出席白冰冰新節目《超級冰冰秀》錄影，他坦言當藝人收入不穩定，自己現在很勤儉過日子，有時候還會外帶劇組多的便當回家給媽媽金友莊吃！寶弟透露金友莊與機師男友穩交6年，小倆口現在到處旅遊，過著兩人世界很甜蜜，金友莊也希望大家不要再擔心她了。
記者黃雅琪／台北報導
寶弟今日錄節目《超級冰冰秀》坦言，自己的消費習慣與過去相差甚遠：「我現在已經跟小時候不太一樣，現在是非常省，終於知道賺錢是不容易的！」透露上節目或出席活動都會去借服裝、吃劇組便當，每天錄影完就已經很疲憊，沒有其他交際應酬的精力，下班都直接回家休息。
開銷大幅減少的寶弟，其實很想存錢買一台新台幣200萬元的賓士C-Class轎車，因為爸爸高凌風以前也是開這款車，對他而言買的是一種「父子回憶」。寶弟最近都在趕拍白冰冰的八點檔，除了要跳水還要吊鋼絲，提到他曾被週刊拍到與女伴甜蜜互動畫面，寶弟笑稱大家都是好朋友，前輩白冰冰也叮嚀他要管好私生活。
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