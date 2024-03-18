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租屋族福音！綠委拋房東不得超收電費　內政部允1個月內改善

▲民進黨立委洪申翰為租屋族發聲，要求內政部處理房東超收電費的狀況，內政部也允諾將在1個月內改善。（圖／記者葉政勳攝）
▲民進黨立委洪申翰為租屋族發聲，要求內政部處理房東超收電費的狀況，內政部也允諾將在1個月內改善。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

租屋族在外租屋，可能遇上房東對於電費漫天喊價的困境，民進黨立委洪申翰今（18）日於立法院內政委員會質詢時要求部長林右昌，必須規範房東向租客收取電費時，須以「當期電費每度平均單價」來收電費，帳單寫多少、租客就繳多少，對此部長也承諾將在兩週內召開會議，1個月內定案完成改善，保障租屋族繳交實際電費的權益。

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洪申翰表示，今日向部長林右昌要求，必須規範房東向租客收電費，須以「當期電費每度平均單價」來收電費，帳單寫多少、租客就繳多少。自己長期以來都是租屋族。去年11月也向經濟部與台電要求，必須設置租屋族電費資訊透明化專區，台電今年初設立後，租屋族可以憑租約和相關程序，查到租屋處的「真實電費」到底是多少。

面對質詢，林右昌也坦言房東透過超收電費賺取價差不合理，洪申翰表示，只要內政部《租賃契約應記載及不得記載事項》不修改為「當期電費每度平均單價」收取電費，只要沒有解決此問題，就是放任租客和房東對立。

洪申翰指出，每年台電因應成本調整電價，雖台灣住宅電價全球第5低，但租屋族感受不到，接著房東超收、轉嫁租客，而政府無法可罰，租客對政府產生民怨，這樣的惡性循環，如果要終止，內政部就要有所作為。對此林右昌也承諾，兩週內召開會議，1個月內定案完成改善，保障租客權益。

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