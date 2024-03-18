台南府會代表市民愛心連線　捐贈賑災善款

為協助日本石川縣能登半島地震重建，台南市長黃偉哲暨議長邱莉莉今(18)日連袂發起捐款活動，獲得市民熱烈響應，總計募得新台幣122萬5200元(約日幣570萬元)善款。黃偉哲及邱莉莉都向石川縣致上台南市民誠摯的慰問。馳浩知事也邀請黃偉哲及邱莉莉出訪石川縣，並希望有機會能參加台南舉辦的八田與一追思紀念會。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲與邱莉莉今天上午在石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆醫師的協助下，與石川縣馳浩知事、議長善田善彥等人透過視訊會面，代表台南市民傳達深切的關心，後續台南市民的善款，將正式匯入石川縣政府開設的震災捐款專戶。
黃偉哲表示，由於建造烏山頭水庫的八田與一技師出生於石川縣，台南市一直與石川縣及轄內金澤市、加賀市維持著深厚情誼，加上2016年台南發生地震時，台南市政府在第一時間就收到石川縣各界的關心，台南人對日方的溫暖關懷銘記在心。因此這次能登半島發生地震，台南市民都非常關心，因此與邱莉莉議長一起辦理了募款活動。
石川縣馳浩知事及議長善田善彥都很高興透過線上會面接收來自台南的聲援，表示很感謝收到台南市民的善款。馳浩知事也相信雙方觀光、產業、教育旅行等的流都能更進一步。
石川縣與台南市都十分重視今日的線上會談，除了雙方的府會首長均專程出席外，陪同與會的還有日台友好促進石川縣議會議員連盟中村勳前會長、社會局長盧禹璁以及新聞及國際關係處長蘇恩恩。