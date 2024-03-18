鋼彈迷圓夢！傅立成獲國家講座：AI打造同理心機器人、5年會成真

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傅立成有「台灣機器人教父」美譽，投入AI人工智慧與機器人研究36年，在適應控制、非線性控制、智慧型機器人等方面有卓越成果，並將其推廣至產業界及醫療照護單位，帶動遠距醫療照護應用機器人、陪伴照護機器人領域的發展，近年更投入社交型機器人領域，打造更能與人互動的智慧機器人。
傅立成提到，自己一直都是鋼彈迷，也很愛看科幻小說，他一直想打造跟人一樣聰明的機器人，發現「AI是打開機器人進入人類生活最重要的鑰匙」，他在2014年將AI導入社交機器人，近年開發陪伴照護機器人管家，提供早期的失智症檢測，還開發「照片聊天」和抒發情緒功能，能強化老人認知、陪伴長者聊往事、預防失智等。
他說，在生成式AI問世後，機器人可透過大數據資料庫、大型語言模式等技術，變得更有溫度及人性，並預估在未來5年內，科學家可以打造出具有同理心、有溫度的社交型智慧機器人，而讓它們具有人類小孩的智慧，也是指日可待。
北科大特聘教授宋裕祺長於建築工程、橋梁工程、地震工程及AI於結構工程的應用，台灣幾乎所有結構技師、土木技師、建築師都用過他領銜開發的建築物耐震能力評估系統，協助政府推動危老重建與加速都更貢獻卓著，他在今天獲頒第6屆教育部國家產學大師獎，為本屆唯一獲獎人。
北科大指出，從產業實務到學術研究，從橋樑設計到耐震防災，宋裕祺近年更領導北科大離岸風電工程研究中心，為政府研擬離岸風電工程設計技術規範，同時開發風電支撐結構分析軟體，不僅將接頭疲勞應力之單一載重分析從傳統需要的13.5小時，銳減到只要10秒鐘，大幅降低風機支撐結構設計的時間成本，更大幅提升整體分析效率，能將上萬筆載重組合的分析時間由原來所需2.5年縮短到半個月即可完成，目前已有外國開發商接洽技術合作事宜。
投身學界逾20年，宋裕祺說，「如果學生在經過大學、研究所訓練後，在社會上能以自己的技術能力安身立命，貢獻國家，這是我當老師最大的成就。」
教育部表示，「國家講座主持人獎」累計遴選出165位國家講座主持人，是教育部最高學術暨教學獎項，除由任教學校配合提供相關資源外，教育部亦提供每位主持人3年合計600萬元的獎助經費；「國家產學大師獎」累計17人獲獎，期望透過獎項鼓勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，獲獎人每人獲頒獎金90萬元；「學術獎」是我國歷史最悠久的學術獎項，累計487人獲獎，獲獎人每人獲頒獎金90萬元。