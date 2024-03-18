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控陳玉珍熊抱騰空往後甩　吳思瑤高喊「東踏取蜜」坦言想吐

▲民進黨立委吳思瑤（左）和國民黨立委陳玉珍（右）因為召委王育敏曾是兒福聯盟董事身份爭議，在爭論中爆發肢體衝突。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）
▲民進黨立委吳思瑤（左）和國民黨立委陳玉珍（右）因為召委王育敏曾是兒福聯盟董事身份爭議，在爭論中爆發肢體衝突。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）

記者陳威叡／台北報導

藍綠立委今（18）日於立法院社會福利及衛生環境委員會爆發推擠衝突，綠委吳思瑤認為主席王育敏曾任兒福前執行長更是董事，認為當事人應當要迴避，但臨時提案遭拒被迫在發言台上抗議，因而爆發推擠衝突，過程中藍委陳玉珍從背後強行熊抱，讓吳思瑤高喊「東踏取蜜！」事後受訪時表示，回到辦公室後很想嘔吐，更稱暴力行為不可取。

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藍綠立委今日於立法院社會福利及衛生環境委員會爆發推擠衝突，綠委吳思瑤認為主席王育敏曾任兒福前執行長更是董事，認為當事人應當要迴避，但臨時提案遭拒被迫在發言台上抗議，因而爆發推擠衝突，過程中藍委陳玉珍從背後強行熊抱，讓吳思瑤高喊「東踏取蜜！」

吳思瑤事後受訪表示，權宜問題要憂先處理，民進黨團提出臨時提案，要求國民黨另推召委主持委員會，認為王育敏必須迴避，基於曾任兒盟前執行長，剴剴案當下是董事，當事人必須迴避，權宜要優先處理，自己即使不是委員會委員，基於權宜問題也能發言。

吳思瑤批評，首先王育敏不先處理權宜問題，第二更拒絕讓她發言，都是未依照議事規則主持，讓她不得不在現場表達抗議， 最終處理2臨時提案，表決換主席沒有過民進黨都接受，但民主程序、議事正當程序，都不能剝奪。

吳思瑤也說，當時大家都看得很清楚，自己在發言台時兩邊都是國民黨立委，後來肢體衝撞動作越來越大，她也提醒小心不要推擠不然會受傷，沒想到當時陳玉珍晚到，直接冷不防從後方整個將她熊抱架起往後甩。

吳思瑤說，個人受傷於否，有暴力傷害她都可以忍，但議事程序、權宜問題，程序正義她必須要捍衛，最終表決輸了這個她能接受，但這是必須進行程序要求。也坦言回到辦公室後很想嘔吐，但當下必須要堅持住。

最後吳思瑤也說，今天是318十週年，學生都敢勇敢在第一線，作為立委難道不該窮盡努力捍衛開會程序正義嗎？對於陳玉珍行為，自己什麼大風浪沒看過，也不想多說什麼，陳玉珍也應當好好檢討，對於兒虐案件，民進黨立場始終如一，就是要嚴格監督，立委嚴格監督詢答回應社會。

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