全台首創　高市府導入韌性城市工務管理暨決策輔助平台

展現外銷好食力　東京食品展「高雄首選」訂單逾2.6億元

▲「高雄首選」優質農產品今年由副市長羅達生與農業局長張清榮率團前往東京食品展參展，展場訂單逾2億6,000萬。（圖／高市府農業局提供）
▲「高雄首選」優質農產品今年由副市長羅達生與農業局長張清榮率團前往東京食品展參展，展場訂單逾2億6,000萬。（圖／高市府農業局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為期4天的2024「東京國際食品展」圓滿落幕，高雄市政府農業局率領9家優質農民團體及農企業參展，展場績效逾2億6000萬元，較去年成長近2成。　且南台灣規模最大的冷鏈物流加工廠「加洲果菜運銷合作社」及高雄香蕉外銷主力「旗山果菜運銷合作社」皆有日本大型通路超市接洽，期盼外銷量再創新高。

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▲為期4天的2024「東京國際食品展」於3月8日在東京國際展示場Tokyo Big Sight圓滿落幕，高雄市政府農業局率領9家優質農民團體及農企業參展，展場績效逾2億6000萬元，較去年成長近2成佳績。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）
▲為期4天的2024「東京國際食品展」於3月8日在東京國際展示場Tokyo Big Sight圓滿落幕，高雄市政府農業局率領9家優質農民團體及農企業參展，展場績效逾2億6000萬元，較去年成長近2成佳績。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）
「高雄首選」優質農產品今年由副市長羅達生率團前往參展，屢屢傳出佳績。展場訂單逾2億6,000萬，其中，大樹蜂產品運銷合作社以知名蜂蜜品牌「蜂巢氏」展出香醇龍眼及荔枝蜂蜜將上架大阪神農生活超市，盼今年能成功打入外銷市場。

同時，備有冷凍乾燥技術的「一鳴生技農園」所製造的果乾打入日本嬰兒食品市場、堅持有機一條龍方式產製的「陳稼莊自然農業有限公司」也將與日本有機咖啡廳合作推出有機果醬，多元通路及豐富的產品成為擴展外銷通路的重要基石。

「東京國際食品展」，與「德國科隆食品展(ANUGA)」及「法國巴黎食品展(SIAL)」並列全球三大專業食品展，各國買家皆來共襄盛舉，會場宛如小型聯合國，高雄知名玉荷包品牌「芳境果菜運銷合作社」迎來加拿大、美國、法國的荔枝訂單。

來自高雄大崗山的「文誠蜂蜜」也上架東京電視台購物頻道，曝光後詢問度大增；「匯通果菜合作社」將來自高雄燕巢的香甜蜜棗端上桌，是全場唯一蜜棗供應商，更接獲許多通路訂單。透過加工技術讓玉荷包荔枝鮮度延長的「春上香運銷合作社」，提供玉荷包荔枝原料讓遠在日本的消費者嚐到來自高雄的香甜滋味。

高市府農業局表示，近年高雄鳳梨、香蕉、玉荷包皆有穩定外銷量，原先日本市場鮮少人知的蜜棗在持續努力下，亦有穩定訂單，今年身為高雄姊妹市的八王子台灣友好交流協會也將持續採購高雄鳳梨提供給日本東京八王子市全市38間中學，透過學童品嚐高雄美味的鳳梨加深兩市之間的交流，盼兩市文化及農產能更加緊密連結。

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