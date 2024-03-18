2000人搶先卡位！估王品股東會紀念品 將「比照去年」價值3000元
王品集團今年股東會紀念品尚未公開，已吸引大量零股股東前往卡位，根據集保中心統計，3月以來增加2,200餘不滿1,000股的小股東，上週零股股東人數7.6萬人，總股東數從8.5萬人暴衝至8.8萬人。至於股東會，將在6月6日召開，根據過往推估，4月上旬王品才會公告是否發放紀念品，而紀念品預計也會比照去年，推出價值至少3000元的優惠券。
記者林莞茜／綜合報導
王品股會紀念品已連兩年（2023年、2022）年為「總價值高達3000元」的王品股東大禮包，內含王品集團3款抵用券，零股也能領，吸引不少投資人買進，而王品近年來都選在最後買進日後才公布紀念品內容。
王品集團日前公布2月自結合併營收為新台幣20.3億元，創同期新高，年增11.13%。台灣事業群營收16.8億元，再次改寫歷史新高，年增25.44%。大陸事業群營收3.5億元，年減28.24%。累計2024年1至2月兩岸自結合併營收38.6億元，年減3.4%；3月為餐飲傳統淡季，王品集團旗下品牌推出多樣消費者活動，四大中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」、「朝粥幫」聯合推出龍蝦季，可以優惠價享用豪華龍蝦料理，「THE WANG」、「王品牛排」、「夏慕尼」等約會品牌，也因應白色情人節推出限定套餐與贈菜活動，期能帶動業績不淡。