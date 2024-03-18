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1股就能領3600元股東會紀念品！大魯閣股東數創新高　飆17.4萬人

▲根據集保中心統計，大魯閣股東數飆17.4萬人。圖為大魯閣新竹巨城館引進國外Hyper Bowling保齡球系統。（大魯閣提供）
▲根據集保中心統計，大魯閣股東數飆17.4萬人。圖為大魯閣新竹巨城館引進國外Hyper Bowling保齡球系統。（大魯閣提供）

記者林莞茜／綜合報導

連鎖運動場館大魯閣集團甩開營運低谷，日前公告1股就能領總價值超過3600元的股東會紀念品，狂吸零股投資人加碼投入，根據集保中心統計股東人數，至3月15日止，大魯閣股東人數首度衝破17萬人關卡，來到17.4萬人。大魯閣表示，113年股東會預計於5月31日舉行，3月28日是可以參加股東會及領取紀念品最後買進日。

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大魯閣本（3）月5日公布今年股東會紀念品，將透過「大魯閣 Plus」APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值升級到超過3,600元，再加碼OPEN POINT，請股東喝美式咖啡。股東持股不限股數均予發放，一股就能領，1000股以上的股東，將再加發消費抵用券800元。

隨著好消息曝光後，大魯閣單周股東人數增逾萬人達16萬8163人，已逼近去年的16萬9406人最高門檻，集保中心統計，本周人數又攀高至17萬4702人，創下歷史新高。

大魯閣表示，今年股東會預計於5月31日舉行，3月28日為有權參加股東會的最後買進日，而股東會紀念品適用於大魯閣旗下10家大魯閣棒壘球打擊場、3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、10家遊戲愛樂園、4家ROLLER 186滑輪場、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及預計於5月底開幕的台中新時代「福湯岩盤浴」。

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