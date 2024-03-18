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獨／東京必吃「漢堡排 嘉」要來台灣了！4月底「中和環球」開幕

▲▲日本漢堡排超夯！繼挽肉と米後，「東京必吃」的漢堡排 嘉「ハンバーグ 嘉」也要來台灣！首店進駐Global Mall環球購物中心新北中和，業者證實「4月底開幕​​​​​​​」。（圖／翻攝自漢堡排 嘉IG＠hamburg__yoshi）
▲▲日本漢堡排超夯！繼挽肉と米後，「東京必吃」的漢堡排 嘉「ハンバーグ 嘉」也要來台灣！首店進駐Global Mall環球購物中心新北中和，業者證實「4月底開幕​​​​​​​」。（圖／翻攝自漢堡排 嘉IG＠hamburg__yoshi）

記者蕭涵云/綜合報導

現點現做、近在眼前直火炭烤的日本漢堡排，香氣逼人、肉汁橫溢，不少名店都在日本掀起排隊熱潮，連台灣人到日本旅遊也都指名要朝聖。繼「挽肉と米」成功在台引爆話題後，被譽為「東京必吃」的Hamburg YOSHI漢堡排 嘉「ハンバーグ 嘉」也要來台灣了！首店竟然不是在台北，將進駐Global Mall環球購物中心新北中和，百貨業者證實「4月底開幕​​​​」。

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原本在日本北海道札幌開設燒肉店的「ハンバーグ 嘉」，擁有24年烤肉經驗，接連在澀谷、表參道開設「漢堡排 嘉」，主打每日將早上新鮮現絞的牛肉，做成日式漢堡排直火炭烤，講究先以大火烤除多餘油脂、再以慢火鎖住肉汁並吸附微焦炭香。

▲以燒肉店背景開設漢堡排店的「ハンバーグ 嘉」，受封「東京必吃」名店之一。（圖／翻攝自漢堡排嘉IG＠hamburg__yoshi）
▲以燒肉店背景開設漢堡排店的「ハンバーグ 嘉」，受封「東京必吃」。（圖／翻攝自漢堡排 嘉IG＠hamburg__yoshi）
提供原味和起司味日式漢堡排的「漢堡排 嘉」，同樣提供白飯、味噌湯與漬物小菜，並可加入雞蛋拌飯。而與其他漢堡排店不同的是，還提供了可搭配烤牛排的豐盛套餐。「漢堡排 嘉」的店裝以明亮白木，搭配正在吃漢堡排的美人畫浮世繪作為主要設計，同樣於全開放式廚房前設置吧檯座位，顧客們能近距離感受陣陣肉香。

▲漢堡排＋白飯＋生蛋黃與配料，令人食指大動。（圖／翻攝自漢堡排嘉IG＠hamburg__yoshi）
▲漢堡排＋白飯＋生蛋黃與配料，令人食指大動。（圖／翻攝自漢堡排 嘉IG＠hamburg__yoshi）
今年1月才在南韓首爾開設海外一號店的「漢堡排 嘉」，被發現就快要來台灣了！日本官方已設定好台灣 Instagram 帳號@hamburg_yoshi.tw1，直接在IG上 #taiwan 大喊「coming soon」悄悄洩密。

▲「漢堡排嘉」更推出牛排套餐，滿足肉肉控。（圖／翻攝自漢堡排嘉IG＠hamburg__yoshi）
▲「漢堡排 嘉」更推出牛排套餐，滿足肉肉控。（圖／翻攝自漢堡排 嘉IG＠hamburg__yoshi）
沒想到首店還不是開在台北，而是選擇進駐Global Mall環球購物中心新北中和，現場封板店照曝光，不只大大寫著「ハンバーグ 嘉」店名，還有一碗經典漢堡排放在白飯上的模樣，讓人忍不住流口水。

▲「漢堡排嘉」台灣官方帳號悄悄發文。（圖／翻攝自漢堡排嘉IG＠hamburg__yoshi）
▲「漢堡排 嘉」台灣官方帳號悄悄發文。（圖／翻攝自漢堡排 嘉IG＠hamburg__yoshi）
對此，《NOWnews今日新聞》求證Global Mall總公司，業者證實「Global Mall新北中和四樓即將迎來兩大重量級美食新櫃，包括從北海道燒肉店起家，之後進軍東京主打漢堡排的『Hamburg YOSHI（漢堡排 嘉）』全台首店，同時還有『築間酸菜魚』商圈獨家店，預計皆將於4月下旬登場」。Global Mall近期擴大美食版圖的攻勢相當猛烈，繼板橋車站去年搶下韓國市佔第一的「橋村炸雞」台灣一號店，新北中和又將迎來「ハンバーグ 嘉」台灣首發店，氣勢銳不可當。

▲Global Mall新北中和4樓即將進駐「Hamburg YOSHI（漢堡排嘉）」，業者證實預計4月下旬登場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Global Mall新北中和4樓即將進駐「Hamburg YOSHI（漢堡排 嘉）」，業者證實預計4月下旬登場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲同時Global Mall新北中和也將迎接「築間酸菜魚」商圈獨家店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲同時Global Mall新北中和也將迎接「築間酸菜魚」商圈獨家店。（圖／記者蕭涵云攝）

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