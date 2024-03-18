獨／東京必吃「漢堡排 嘉」要來台灣了！4月底「中和環球」開幕
現點現做、近在眼前直火炭烤的日本漢堡排，香氣逼人、肉汁橫溢，不少名店都在日本掀起排隊熱潮，連台灣人到日本旅遊也都指名要朝聖。繼「挽肉と米」成功在台引爆話題後，被譽為「東京必吃」的Hamburg YOSHI漢堡排 嘉「ハンバーグ 嘉」也要來台灣了！首店竟然不是在台北，將進駐Global Mall環球購物中心新北中和，百貨業者證實「4月底開幕」。
記者蕭涵云/綜合報導
原本在日本北海道札幌開設燒肉店的「ハンバーグ 嘉」，擁有24年烤肉經驗，接連在澀谷、表參道開設「漢堡排 嘉」，主打每日將早上新鮮現絞的牛肉，做成日式漢堡排直火炭烤，講究先以大火烤除多餘油脂、再以慢火鎖住肉汁並吸附微焦炭香。
提供原味和起司味日式漢堡排的「漢堡排 嘉」，同樣提供白飯、味噌湯與漬物小菜，並可加入雞蛋拌飯。而與其他漢堡排店不同的是，還提供了可搭配烤牛排的豐盛套餐。「漢堡排 嘉」的店裝以明亮白木，搭配正在吃漢堡排的美人畫浮世繪作為主要設計，同樣於全開放式廚房前設置吧檯座位，顧客們能近距離感受陣陣肉香。
今年1月才在南韓首爾開設海外一號店的「漢堡排 嘉」，被發現就快要來台灣了！日本官方已設定好台灣 Instagram 帳號@hamburg_yoshi.tw1，直接在IG上 #taiwan 大喊「coming soon」悄悄洩密。
沒想到首店還不是開在台北，而是選擇進駐Global Mall環球購物中心新北中和，現場封板店照曝光，不只大大寫著「ハンバーグ 嘉」店名，還有一碗經典漢堡排放在白飯上的模樣，讓人忍不住流口水。
對此，《NOWnews今日新聞》求證Global Mall總公司，業者證實「Global Mall新北中和四樓即將迎來兩大重量級美食新櫃，包括從北海道燒肉店起家，之後進軍東京主打漢堡排的『Hamburg YOSHI（漢堡排 嘉）』全台首店，同時還有『築間酸菜魚』商圈獨家店，預計皆將於4月下旬登場」。Global Mall近期擴大美食版圖的攻勢相當猛烈，繼板橋車站去年搶下韓國市佔第一的「橋村炸雞」台灣一號店，新北中和又將迎來「ハンバーグ 嘉」台灣首發店，氣勢銳不可當。