長榮航空倫敦航班「旅客洗手間內輕生」　空服員急搶救

巷仔內／議事規則與慣例不是民進黨說了算！別再對韓國瑜指指點點

▲立法院長韓國瑜喊三次委員名字沒到場，就宣佈質詢結束，引發民進黨不滿。（圖／記者林調遜攝，2024.03.15）
▲立法院長韓國瑜喊三次委員名字沒到場，就宣佈質詢結束，引發民進黨不滿。（圖／記者林調遜攝，2024.03.15）

記者何哲欣／特稿

立法院長韓國瑜在上周五下午總質詢時，連珠炮唱名跳過立委，許多立委認為自己的質詢權遭剝奪，希望有補救機會。韓國瑜今（18）日為此找了3黨黨鞭溝通，但這場會議，朝野都小心翼翼定位是「溝通」，不是正式的「朝野協商」，因為沒有錄音錄影。為了少數部分立委遲到，立法院長與3黨黨鞭思考補破網，卻還要先開會前會，先私下溝通，究竟何苦來哉？

我是廣告 請繼續往下閱讀
還原當天的狀況，民進黨立委陳亭妃臨時改成書面質詢，國民黨立委羅明才趕不到現場，被韓國瑜跳過，羅明才是資深立委，能不能質詢對他不重要，但排在羅明才後面的洪申翰緊跟著被韓國瑜跳過，洪申翰會後還跑到院長辦公室抗議。其他立委紛紛附和，認為韓國瑜應該照慣例，可以先宣布休息。

韓國瑜上任院長後，到底什麼時候要按照《立法院議事規則》行事，哪時候又可以因為沒有明文規定，要照慣例運作，如今全都是民進黨說了算。《立法院議事規則》規定，「登記發言之委員，經主席唱名三次仍不在場者，視為棄權。」但因為一口氣跳過7名朝野立委，洪申翰認為韓國瑜「議事應變能力不足。」

上週另外一件大事，是韓國瑜擔任兩項法案的共同提案人，根據《立法院組織法》，「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」但沒有規定院長不得提案，過去也有立法院長參與過連署、共同提案，但對此，民進黨團總召柯建銘認為，「面對新的國會改革，希望韓國瑜自己要作為表率，不要公然違法，這是非常嚴重的事情」。

若要就法論法，《立法院職權行使法》規定，「為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商。」「議案進行協商時，由秘書長派員支援，全程錄影、錄音、記錄，併同協商結論，刊登公報。」那今天中午的這場不是朝野協商的「協商」，定位就很尷尬，即使沒有大家小心翼翼不要違法，但也是遊走在法律邊緣的危險舉動。

換個角度想，如果今天是國民黨團請院長召集這樣的「協商」，民進黨會如何批評？如果上周五的總質詢，羅明才趕不及到場，韓國瑜先宣布休息，讓行政院長陳建仁等人枯等，民進黨又會如何批評？

立法院長已經換人，不再是民進黨籍，但現在立法院運作最大的問題，就是民進黨仍以為可以用自己的角度解釋議事規則、解釋立院慣例，順民進黨的意就是合乎規範，不順民進黨的意就是不妥、違法、違反議事中立。韓國瑜身旁有最懂議事的秘書長周萬來，民進黨沒必要再對韓國瑜指指點點，就讓韓國瑜依法行政主持議事就好吧。

韓國瑜找3黨鞭補救！傅崐萁堅持照議事規則　綠委總質詢重來無望

立法院總質詢提前休息！韓國瑜疏於管理？他批：柯建銘也有責任

「質詢權還我！」洪申翰批韓國瑜應變能力不足　徐巧芯一句話嗆爆

巷仔內／民進黨的「韓國瑜恐懼症」久病難癒　走不出國會敗選陰影

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞