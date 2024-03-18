巷仔內／議事規則與慣例不是民進黨說了算！別再對韓國瑜指指點點

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韓國瑜上任院長後，到底什麼時候要按照《立法院議事規則》行事，哪時候又可以因為沒有明文規定，要照慣例運作，如今全都是民進黨說了算。《立法院議事規則》規定，「登記發言之委員，經主席唱名三次仍不在場者，視為棄權。」但因為一口氣跳過7名朝野立委，洪申翰認為韓國瑜「議事應變能力不足。」
上週另外一件大事，是韓國瑜擔任兩項法案的共同提案人，根據《立法院組織法》，「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」但沒有規定院長不得提案，過去也有立法院長參與過連署、共同提案，但對此，民進黨團總召柯建銘認為，「面對新的國會改革，希望韓國瑜自己要作為表率，不要公然違法，這是非常嚴重的事情」。
若要就法論法，《立法院職權行使法》規定，「為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商。」「議案進行協商時，由秘書長派員支援，全程錄影、錄音、記錄，併同協商結論，刊登公報。」那今天中午的這場不是朝野協商的「協商」，定位就很尷尬，即使沒有大家小心翼翼不要違法，但也是遊走在法律邊緣的危險舉動。
換個角度想，如果今天是國民黨團請院長召集這樣的「協商」，民進黨會如何批評？如果上周五的總質詢，羅明才趕不及到場，韓國瑜先宣布休息，讓行政院長陳建仁等人枯等，民進黨又會如何批評？
立法院長已經換人，不再是民進黨籍，但現在立法院運作最大的問題，就是民進黨仍以為可以用自己的角度解釋議事規則、解釋立院慣例，順民進黨的意就是合乎規範，不順民進黨的意就是不妥、違法、違反議事中立。韓國瑜身旁有最懂議事的秘書長周萬來，民進黨沒必要再對韓國瑜指指點點，就讓韓國瑜依法行政主持議事就好吧。