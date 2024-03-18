蘇丹紅違規產品再加2批！津棧與關係企業問題辣椒粉還沒完
蘇丹紅事件引爆全台食安危機，衛福部食藥署與地方衛生單位持續追查、近期再發現2批不合格產品，分別由「津棧國際貿易有限公司」與其相關企業「廣元國際貿易有限公司」輸入，目前也已經由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業。
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，4批保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署也為此設置專區、對外公開批號資料，檢調也持續追查業者是否有組織犯罪情事。
相關案件迄今已有「保欣企業有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」與「佳廣國際貿易有限公司」、「葛瑞特洋菜企業有限公司」等4間進口業者輸入的中國辣椒粉產品，檢出有蘇丹紅，分別自中國廠商「河南三禾藥業有限公司」、「KAVIN SHIPPING LTD」、「柘城縣恒豐食品有限公司」等輸入。
食藥署今日再公布新增2批問題辣椒粉，新增「津棧國際貿易有限公司」1批(有效日期115.12.15)，及其相關企業「廣元國際貿易有限公司」1批(有效日期: 115.1.9)不符合規定，目前累計不合格共24批。不合格品項已由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業。