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發表大模型MM1、與Google洽談Gemini　外媒：蘋果正認真發展AI

▲繼日前宣布放棄開發電動車後，蘋果正積極將資源轉向AI領域。（示意圖／擷取自Pixabay）
▲繼日前宣布放棄開發電動車後，蘋果正積極將資源轉向AI領域。（示意圖／擷取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

受到生成式AI的人工智慧浪潮加持，輝達、微軟等大型科技股，近年表現相當亮眼，反觀蘋果公司則在AI競賽中落後，市值、股價皆受到一定程度的影響。繼日前宣布放棄開發電動車後，蘋果正積極將資源轉向AI領域。

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根據《CNN》報導，隨著越來越多科技公司投入大筆資金，用於人工智慧的開發和推廣，並在該領域取得進步與收穫，蘋果基本上被排除在外，執行長庫克（Tim Cook）2月在一次投資者會議上表示，看到生成式AI的突破潛力，所以將進行大量投資，而與Google的合作，將使蘋果捲入日益激烈的AI競賽。

消息指出，蘋果正與Google洽談，有意取得Google人工智能引擎「Gemini」的授權，將其建置到即將推出的iPhone及iOS 18功能中。有分析認為，這表明蘋果自己的AI發展進程，可能還沒有達到理想的程度，仍落後於OpenAI和Gemini；而與Google等公司的接觸，表明蘋果似乎認真考慮在今年秋季的新款 iPhone推出時，在iOS 18添加重要的AI功能。

不過，蘋果的AI領域也不是毫無進展，近日蘋果的研究團隊宣布，建構出一個包含多達300億參數的多模態模型MM1，擁有卓越的學習能力，能夠使用少量的關聯思考（chain-of-thought，CoT）提示，對多個輸入圖像進行多步驟推理，預計蘋果將於6月的全球開發者大會（Worldwide Developers Conference，WWDC 2024）上，推出幾項新的人工智慧功能。

金融投資公司「Wedbush Securities」的分析師認為，Google與蘋果的合作關係，對2家公司都是有利的，Google為蘋果提供基礎和技術，以加倍、加速完善iOS的AI功能，而Google也能受惠於蘋果手機在全球的大量使用率；考量到微軟和OpenAI可能已先佔據了部分市場，這筆交易若成功，將是Google生成式AI定位的重要時刻。

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