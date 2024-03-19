GTC大會／輝達新晶片架構Blackwell問世！黃仁勳點名7科技廠搶用

▲輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳於聖荷西會議中心舉行主題演講，曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳於聖荷西會議中心舉行主題演講，曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者鄭妤安／台北報導

輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會於美國時間3月18日正式登場，執行長黃仁勳於聖荷西會議中心（San Jose Convention Center）舉行主題演講，不僅於會中發表隊AI人工智慧的看法，更曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規，為為期4天的活動拉開序幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
各界將GTC視作「全球AI風向球」，黃仁勳描述GTC是來自不同領域和網路開發人員的最佳會議，現場座無虛席，官方YouTube更一度聚集6萬多人觀看，現場規模盛大、氣勢滂薄，他幽默澄清「這不是一場音樂會」，全球價值100兆美元的行業都出席了會議，對於GTC 2024能夠召集大量非IT行業的代表，他感到非常自豪。

黃仁勳提到，ChatGPT的問世，激發大眾對於AI的想像，2023年生成式AI出現，市場開始搶食大餅，AI工廠與各種創新實體陸續誕生，「一個全新的產業開始了。」他透過展示影片，呈現公司如何利用AI和輝達其他產品實現成長的範例，並表示通用運算已失去動力，加速運算才是未來，而加速運算就在輝達。

為鞏固其AI晶片供應商的龍頭地位，黃仁勳宣布新一代AI晶片架構Blackwell即將問世，該GPU平台以數學家「David Harold Blackwell」的名字命名，繼承了該公司兩年前推出的「Hopper」架構，幫助英偉達的業務及其股價飆升。他坦言，在Hopper架構下的H100和類似級別的晶片很棒，但為不斷追求技術創新，以滿足日益增長的AI需求的決心「我們需要更強大的GPU」，首款Blackwell晶片被命名爲GB200，預計今年稍晚將上市。

黃仁勳強調，Blackwell不只是晶片，而是一個全新的平台，這款殺手級晶片架構由2080億個電晶體組成，數量是輝達公司先前推出晶片所具有800億個電晶體的兩倍以上，採用的是台積電客製化4奈米製程製造，其支援AI訓練和即時大型語言模型推理，模型可擴展至10兆個參數，而成本和能耗比其前身低25倍。

Blackwell GPU 架構具有六項用於加速運算的變革性技術，這將有助於在資料處理、工程模擬、電子設計自動化、電腦輔助藥物設計、量子運算和產生人工智慧方面實現突破，成為輝達創造新興產業的機會。

輝達將進一步推出整合Blackwell的Grace超級晶片GB200，並將單一「Grace」CPU與兩組「Blackwell」GPU結合成「GB200 Superchip」組合，藉此讓算力發揮最大化。

預計採用 Blackwell GPU的組織與企業目前包括，亞馬遜網路服務、戴爾科技、Google、Meta、微軟、OpenAI和特斯拉。

更多「輝達GTC大會」相關新聞。

GTC大會／新AI晶片將登場！輝達能拿下新運算時代長期主導地位嗎

GTC大會／輝達吹泡沫？分析師這樣說　點名矽光子與封測有機會

GTC大會／輝達加持！台積電CoWos、散熱與矽光子族群火辣辣

GTC大會／「散熱雙雄」奇鋐與雙鴻走勢分歧　廣達與緯創蠢蠢欲動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞