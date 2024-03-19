GTC大會／輝達新晶片架構Blackwell問世！黃仁勳點名7科技廠搶用

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳提到，ChatGPT的問世，激發大眾對於AI的想像，2023年生成式AI出現，市場開始搶食大餅，AI工廠與各種創新實體陸續誕生，「一個全新的產業開始了。」他透過展示影片，呈現公司如何利用AI和輝達其他產品實現成長的範例，並表示通用運算已失去動力，加速運算才是未來，而加速運算就在輝達。
為鞏固其AI晶片供應商的龍頭地位，黃仁勳宣布新一代AI晶片架構Blackwell即將問世，該GPU平台以數學家「David Harold Blackwell」的名字命名，繼承了該公司兩年前推出的「Hopper」架構，幫助英偉達的業務及其股價飆升。他坦言，在Hopper架構下的H100和類似級別的晶片很棒，但為不斷追求技術創新，以滿足日益增長的AI需求的決心「我們需要更強大的GPU」，首款Blackwell晶片被命名爲GB200，預計今年稍晚將上市。
黃仁勳強調，Blackwell不只是晶片，而是一個全新的平台，這款殺手級晶片架構由2080億個電晶體組成，數量是輝達公司先前推出晶片所具有800億個電晶體的兩倍以上，採用的是台積電客製化4奈米製程製造，其支援AI訓練和即時大型語言模型推理，模型可擴展至10兆個參數，而成本和能耗比其前身低25倍。
Blackwell GPU 架構具有六項用於加速運算的變革性技術，這將有助於在資料處理、工程模擬、電子設計自動化、電腦輔助藥物設計、量子運算和產生人工智慧方面實現突破，成為輝達創造新興產業的機會。
輝達將進一步推出整合Blackwell的Grace超級晶片GB200，並將單一「Grace」CPU與兩組「Blackwell」GPU結合成「GB200 Superchip」組合，藉此讓算力發揮最大化。
預計採用 Blackwell GPU的組織與企業目前包括，亞馬遜網路服務、戴爾科技、Google、Meta、微軟、OpenAI和特斯拉。
更多「輝達GTC大會」相關新聞。