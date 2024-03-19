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楊繡惠被亂丟垃圾！女子「下車直接扔」她怒公布畫面：準備繳罰款

▲楊繡惠店門口被亂丟垃圾，她公開監視器畫面，怒嗆：「準備繳罰款」。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠店門口被亂丟垃圾，她公開監視器畫面，怒嗆：「準備繳罰款」。（圖／楊繡惠臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

59歲藝人楊繡惠個性直爽，講話直來直往，擁有大批粉絲追蹤。她不僅事業有成，上遍各大節目，名下有多棟房子又有店面。昨（18）日她在臉書憤怒表示，有一名女子將吃完的便當盒垃圾，直接丟在她店門口，她公布監視器畫面直呼「麻煩你準備好3600元去繳罰款。」

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▲楊繡惠公開監視器畫面，準備要檢舉女子讓她受罰。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠公開監視器畫面，準備要檢舉女子讓她受罰。（圖／楊繡惠臉書）
楊繡惠昨日在臉書上公布一組監視器畫面，一輛車子開到她的店門口前，副駕駛座的女子下車拿著一袋吃完的便當盒，直接丟在楊繡惠店門口，隨即上車離去。楊繡惠氣喊「這位惡劣的小姐！你在車上吃便當完把便當盒丟在我店門口，麻煩你準備好3600元去繳罰款，希望你可以知道監視器無所不在。」

▲楊繡惠個性直爽，向來敢說敢做。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠個性直爽，向來敢說敢做。（圖／楊繡惠臉書）
楊繡惠也敬告大家「以前是舉頭三尺有神明，現在舉頭一尺就有監視器」，藉此呼籲大家不要做壞事。網友看到監視器畫面後紛紛怒批，「這應該是故意的」、「很沒水準」、「真的很沒水準，檢舉罰一次就會變乖了」、「就是要給這種人教訓」、「現代還有隨地亂丟垃圾的人真的很沒品」、「她應該是覺得開iRent 找不到她」。

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