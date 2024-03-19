游否希遭控詐騙粉絲「私下對話流出」！蹦闆怒開戰：我跟你玩到底
YouTuber蹦闆日前拍片踢爆網紅游否希一番賞疑似詐騙粉絲，但游否希除了全盤否認，還反控蹦闆設局仙人跳、恐嚇取財，事件持續延燒。而蹦闆事後也公開游否希私下與友人的對話，只見游否希表示「我當網紅的時候他們都還在媽媽肚子裡，我什麼大風大浪沒見過，重點他們沒證據啊」，更點名蹦闆根本不是做代購，而是做黑的，讓蹦闆傻眼直接密游否希喊「你今天做錯認錯我就算了，你敢說我詐欺，我跟你玩到底」。
記者賴禹妡／綜合報導
蹦闆遭游否希質疑設局仙人跳，他直言「光這句我就可以跟你們玩到底」，更透露事發當下游否希直接提出要賠償50萬想和解，但他要受害者只拿被騙的12萬，且應該去警局做筆錄，而不是私下和解，「如果是要仙人跳，我50萬不先拿走喔？」且游否希也曾是百萬流量網紅，不可能被仙人跳還隔這麼多天才反應，還當下就立刻願意賠償。
蹦闆直接烙出重話「我如果有仙人跳你，我精品代購直接關店，加上我退出YT圈！」同時也公開游否希與友人的私下對話，只見游否希寫下「我這邊有人認識他，我會處理，找人戳（搓）一下就好了，我當網紅的時候他們都還在媽媽肚子裡，我什麼大風大浪沒見過，重點他們沒證據啊，管他去死，一堆人在那邊仇富。」而蹦闆透露，游否希當時確實是找來多名兄弟要談和解、希望他刪除畫面。
游否希甚至在對話中指出「你以為蹦闆真的做代購？黑的也做一堆，在那邊自以為正義。」蹦闆也回應「你去外面查，只要一個人跳出來說我做黑的，我跪下道歉，不要看我刺青刺成這樣就以為我做黑的好不好，所有兄弟去問一下，有哪個人看過我做黑的？」
蹦闆踢爆游否希詐騙粉絲後，游否希遭受害者提告涉嫌詐欺，而游否希則反告蹦闆涉嫌恐嚇取財，兩起案件目前都已依規定受理並進入偵辦程序。