王室操作？凱特、威廉開心購物影像流出 遭質疑：為何不直接說明
英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月腹部手術後神隱至今，肯辛頓宮日前（Kensington Palace）趁英國母親節發布凱特術後的首張官方照片，卻被多家媒體抓包有經過修圖，紛紛下架撤照，讓凱特王妃不得不為此道歉，肯辛頓宮甚至不再被外媒列為「可信賴的照片來源」。已過週末又傳出有英國民眾目擊並拍下，凱特與丈夫威廉一起去逛農場商店的畫面，不過在經過「照騙門」事件後，外界已無法再輕易相信所謂的闢謠影像，因為比起這些，民眾更在意的是為何不乾脆出面說個明白。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》、《太陽報》報導，有英國民眾16日在距離威凱夫婦溫莎住所「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage）大約1英里（1.6公里）的一家農場商店，目擊到夫妻倆逛街購物的畫面，只見凱特穿著黑色夾克和緊身褲，背著一個白色包包，與丈夫威廉有說有笑，而這也是凱特自1月中旬接受腹部手術後，第一次被人看到外出走動。
據農場商店內的目擊者透露，凱特看起來心情相當愉快、氣色也很好，雖然孩子們沒有同行，但至少代表凱特有足夠的體力，可以外出去商店買東西。
有分析認為，凱特在影片中展現的「樂觀開朗」，對於一位在公共場合仍隱姓埋名的王室成員來說，意義非比尋常，讓粉絲放心並消除謠言的意味濃厚。而影像中的威廉，雖然將臉部隱藏在帽子下並低著頭，看上去相對低調，但凱特的肢體語言，包含微笑的臉部表情、昂起的頭，表明了她「渴望被看見」。
雖說眼見為憑，但還是有不少民眾質疑，整個拍攝過程到事後的影像曝光，似乎都有點太過刻意，無法排除王室操作的跡象，何況只要凱特能公開說明，哪怕只是簡單露面、直接闢謠，應該都會更有說服力，而不會顯得「欲蓋彌彰」。