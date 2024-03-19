NBA／Kuminga本季大爆發！Green是關鍵人物　勇士老闆給他新任務

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Kerr和Kuminga和解 後者了解主帥用心良苦
Kerr今年初因為上場時間調配問題，讓Kuminga等年輕球員對他有些不滿，但當他和後者詳談之後，這樣的誤會已經解除。但不變的是他對於Kuminga嚴厲的要求，希望能調教他成為一名出色的球星。
Kuminga在受訪時自爆，Kerr對自己比對Jordan Poole更嚴厲，有時候自己覺得已經表現得不錯了，Kerr卻認為還不夠，有時甚至會在比賽暫停時，直接在全隊面前對自己訓話。
「我現在已經習慣了，我會說：『教練，我明白了』，即使我認為我沒有做錯任何事，我也會說『我的錯，我的責任』。因為他看到了一些我沒有看到的東西，其他教練也是，他們嚴格地推動我變得更好。」Kuminga意識到教練團對他的嚴格要求，因為他們知道他有很大的潛力，自己要做的就是放寬心去虛心接受。
Draymond Green力薦勇士管理層選Kuminga 「神奇傑克」牽線
Draymond Green依舊是勇士陣中新人的導師，ESPN記者Kendra Andrew在近期發表的一篇文章中透露，Kuminga親口表示自己之所以來到勇士，全是因為當初Green和勇士總管Bob Myers力薦自己。
Green之所以這樣做，是因為他當初進入NBA的導師——前勇士老將「神奇傑克」Jarrett Jack告訴他要去關注Kuminga，「你知道他的天賦就擺在那哩，他只是需要更多時間。Jarrett Jack告訴我他（Kuminga）很棒，這很重要。」
Green在去年夏天和勇士隊續約時，老闆Joe Lacob曾親自致電給他，並提出這份4年合約中的一個特別要求。Green回憶道：「Joe告訴我：『我知道你會打好比賽並領導球隊，但我還需要你多做一件事，我需要你去指導JK。這是合約中的一個條件』。」
值得一提的是，本季當勇士讓Green和Kuminga一起先發時，球隊戰績為17勝8敗。在攻防兩端兩人都有出色化學反應，當Kuminga接獲Green傳球後進行終結的命中率為73%；而根據Second Spectrum的數據，他們也是西區球隊中，一起打了超過500分鐘的2人組合裡防守效率最高的。
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