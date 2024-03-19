揪總質詢風波戰犯！劉寶傑轟民進黨爛到根　柯建銘「雞嘴變鴨嘴」

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立法院會15日爆發總質詢風波，原本排定質詢的立委，經院長韓國瑜依序唱名3次後仍不在場，韓國瑜即宣布散會，引發爭議。政論節目主持人劉寶傑昨（18）日於政論節目《關鍵時刻》中，怒轟民進黨「爛到根」，如果覺得總質詢這麼重要，立委居然一個都不去，憑什麼講憲政慣例？他也酸柯建銘，當議事人員把所有程序的時間表一一交代後，柯建銘「雞嘴變鴨嘴」。
劉寶傑18日在《關鍵時刻》中指出，過去8年民進黨一黨獨大，在一黨獨大的狀況下，碰到衝突就硬打，用絕對多數，強凌弱、眾暴寡，硬壓過去。民進黨如果在「理」字上壓不過去，就硬拗，拗不過去就開始說謊。
劉寶傑認為，民進黨絕對相信，一個謊不夠就說兩個謊，兩個謊不夠就說三個謊，說謊說了1千遍，社會就會相信；如果社會不相信，支持者也會相信。上週五他們要把這套如法炮製，但沒想到現在已經不是一黨獨大。
上週五韓國瑜不斷唱名跳號，讓所有民進黨國民黨立委沒辦法進行總質詢，民進黨非常火大。劉寶傑披露，在民進黨立委洪申翰帶領下，大家先開記者會，指控韓國瑜出大包、韓國瑜不懂議事規則、韓國瑜不尊重議事慣例，他們還要踢館、去敲韓國瑜的門。
劉寶傑表示，沒想到當事情慢慢揭露，不斷踢到一個鐵板、兩個鐵板、三個鐵板後，相關人等昨日全部縮了。他質疑柯建銘，這兩天一直以議會大老自居，17日還在教訓說責任歸屬當然是因韓國瑜疏於管理、議事人員怠惰。但議事人員把所有程序的時間表一一交代後，柯建銘「雞嘴變鴨嘴」，突然說誰的疏失不重要，校正回歸就可以。而柯建銘想要有下台階，但國民黨和民眾黨都不給，例如謝龍介就說，要是讓他們回復總質詢，「國民黨就吃X了！」
劉寶傑分析，為什麼這件事引發眾怒？「我們覺得新國會要有新氣象」，沒想到民進黨已經爛到根、爛到底，螺絲完全鬆掉。