未赴太陽花晚會被點名「出來打球」 黃國昌再喊話綠：打什麼球？
318太陽花學運昨（18）日屆滿十週年，多個公民團體昨晚於立法院外舉辦晚會，但318學運代表人物之一的民眾黨立委黃國昌，同一時間卻是在自己的YouTube頻道上開直播，因此被部分網友點名「出來打球」。對此，黃國昌表示，「打什麼球？」問民進黨兩岸協議監督條例什麼時候要過嗎？這不是318活動結束以後的訴求嗎？怎麼這些加入民進黨以後的人反而都忘了。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團今天早上舉行黨團會議，民眾黨立委、黨團總召黃國昌在會後出面受訪。被問及318回顧晚會，開直播沒參加，網友問出來打球，黃國昌表示，「要打什麼球？問民進黨兩岸協議監督條例什麼時候要過嗎？這不是318活動結束以後的訴求嗎？怎麼這些加入民進黨以後的人反而都忘了」。
黃國昌說，太陽花學運結束後，最重要是要過兩岸協議監督條例，那我就問個最直接的，民進黨兩岸協議監督條例跳票了8年，到底什麼時候要過？
至於有關司法委員會，國民黨籍召委吳宗憲在21日原排定攸關國會改革的相關法案，民進黨團總召柯建銘強調，若國民黨團執意而為，將會對相關法案提出復議。吳宗憲昨受訪表示，考量國會和諧，因此改專題報告。
對此，黃國昌表示，吳宗憲有找他談這件事，他也對於民進黨柯建銘想要刻意杯葛國會改革的法案感覺到很無奈，不過吳宗憲考慮得也算周全，他覺得反正這週也先緩一下，下下週再來談，「我覺得民進黨國會改革的法案跳票已八年，這週再讓一下，接下來就緊鑼密鼓地來進行」。