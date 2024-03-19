好羨慕！星展銀發放一次性特別給付1.7萬、伙食津貼增至3千

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考量近年通膨壓力加劇、生活成本逐年上升，星展集團日前宣布對占全球員工人數50%的基層員工發放一次性獎金，在台灣約有56% 的員工符合領取資格，每人可獲得新台幣1萬7000元，以應對充滿挑戰的外部環境。 同時，自2024年1月起，星展銀行（台灣）也將全體員工每人每月的伙食津貼自新台幣2400元調高至新台幣3000元，調漲幅度達25%。
星展銀行（台灣）人力資源部門指出，隨著企業發展，根據員工需求建立與時俱進的福利體系，已成為保持企業競爭力不可或缺的一環，這些舉措不僅有助於吸引職場新鮮人，也可以留任優秀人才，建立穩定且高效的工作團隊。
同時，星展銀亦推動「iFlex彈性福利金計畫」，每年提供新台幣4萬2600元的額度，讓員工能根據個人需求，自主選擇用於休閒旅遊、醫療保險、教育學習、家庭照護、居家辦公用品等領域，亦為鼓勵員工注重健康，當達成公司制定的健康目標時（如參加年度健康檢查或完成運動目標），員工還可獲得每年最高4600元的額外iFlex彈性福利金獎勵。
星展集團也透過「 iShares 員工股份購買計劃」讓員工參與及分享公司成果。員工可透過於每月薪資提撥一定的金額購買星展集團控股股票，並於計畫開始3年後額外獲得公司提撥的25%配股，用以幫助員工累積個人資產，實現財務目標。