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加速淘汰老舊機車！換購電動機車　新竹縣民最高補助1萬6500元

▲隨著環保意識抬頭，路上時不時可以看到電動機車的身影。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲隨著環保意識抬頭，路上時不時可以看到電動機車的身影。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者何哲欣／綜合報導

配合環境部汰舊補助政策，加速汰換老舊機車，新竹縣政府環保局公告「機車汰舊及低污染車輛補助辦法」，並且加碼補助新購電動機車，新竹縣民最高可領取1萬6,500元補助。

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新竹縣政府表示，目前縣內老舊機車尚有5萬1千餘輛，老舊機車須經常維修且排放空氣污染物也較多，今年環境部持續提供車輛回收獎勵金外，另設籍於新竹縣之老舊機車，在今年1月1日至113年12月31日期間完成報廢，且符合「113年度新竹縣機車汰舊及低污染車輛補助辦法」者，皆可向新竹縣環保局提出申請補助，申請至額度用罄或113年12月31日為止。

新竹縣政府環境保護局長蕭宏杰表示，除環境部和科管局加碼補助外，新竹縣政府環境保護局針對淘汰老舊機車提供1000~1500元補助，針對新購電動機車提供1000~4000元補助。

若新竹縣縣民針對老舊機車淘汰後換購電動機車，另可領取環境部或新竹科學園區科管局的汰舊換購電動機車空污減量補助及科學園區管理局之溫室氣體補助每輛1000元~3700元，可至回收一站通網站申請https://recyclecar.moenv.gov.tw/people/OneStepServiceIndex.aspx

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