GTC大會／最可愛嘉賓站台！黃仁勳與小機器人互動萌翻全場

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GTC大會上，新一代Isaac機器人平台，以及GR00T基礎模型的問世，體現人型機器人技術正逐漸邁向嶄新的里程碑，在輝達全方位的加持，以及各方綿密的技術整合下，無論是產業界或日常生活中，都將迎來更多令人期待的顛覆性變革。
主題演講期間，除了知識技術含量高的演講內容外，最大的看點之一，莫過於跟著黃仁勳一起上台的2隻可愛的機器人，這位身價超過兩兆台幣的執行長與他們的互動更是萌翻全場。黃仁勳在介紹完人型機器人計畫之後，話鋒一轉看向旁邊說道「我想我們有特別的嘉賓」，只見2隻身型嬌小的機器人，左顧右盼走向前，黃說明，機器人內部皆裝有運算電腦Jetson，並於Isaac平台上學走路，外觀模樣是參考迪士尼數據。
黃仁勳邀請2隻機器人再往前走一點，然而他們各有各的個性，名叫「Green」機器人一臉茫然待在原地不動，叫「Orange」的機器人腳步雖然有些猶豫，但仍乖乖聽從指令向前，卻也同時顯露出害怕的模樣，黃仁勳趕緊安撫「不要害怕」，Orange這時有些話想說，卻被黃直接打斷，逗趣說道「現在不是吃東西的時候，等等介紹完我再給你吃點心」。
Orange不願放棄，繼續在黃仁勳演說時，發出微小的聲音聽起來很像在抱怨，黃仁勳也被逗樂，忍不住笑出來表示「讓我專心一點」，Orange這才安靜下來。當準備要播放影片時，黃趕緊引導2隻機器人下台，Green緩過神來搖頭晃腦趕緊下台，Orange則有些拖拖拉拉，讓黃仁勳著急的忍不住大動作催促他，3人互動笑翻全場。
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