GTC大會／最可愛嘉賓站台！黃仁勳與小機器人互動萌翻全場

▲輝達（NVIDIA）今（19）日舉行年度GPU技術大會（GTC），宣布「Project GR00T」人型機器人計畫啟動。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達（NVIDIA）今（19）日舉行年度GPU技術大會（GTC），宣布「Project GR00T」人型機器人計畫啟動。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者鄭妤安／台北報導

輝達（NVIDIA）今（19）日舉行年度GTC大會，宣布「Project GR00T」人型機器人計畫啟動， 並推出通用基礎模型，以及一系列全新的Isaac機器人平台升級，旨在進一步推動機器人技術和特定人工智慧領域的突破。這類人型機器人可接受文字、影片等多樣化的指令，並有望透過快速學習，協調或演示過去曾進行過的互動。

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黃仁勳表示，為通用人形機器人建立基礎模型是當今人工智慧領域最令人興奮的問題之一，這能使相關技術匯聚在一起，讓世界各地領先的機器人專家在人工通用機器人領域取得巨大飛躍。他於會中展示各種Isaac應用，其中包括用於機械手臂的Isaac Manipulator、用於AMR視覺AI功能的Isaac Perceptor等。

GTC大會上，新一代Isaac機器人平台，以及GR00T基礎模型的問世，體現人型機器人技術正逐漸邁向嶄新的里程碑，在輝達全方位的加持，以及各方綿密的技術整合下，無論是產業界或日常生活中，都將迎來更多令人期待的顛覆性變革。

主題演講期間，除了知識技術含量高的演講內容外，最大的看點之一，莫過於跟著黃仁勳一起上台的2隻可愛的機器人，這位身價超過兩兆台幣的執行長與他們的互動更是萌翻全場。黃仁勳在介紹完人型機器人計畫之後，話鋒一轉看向旁邊說道「我想我們有特別的嘉賓」，只見2隻身型嬌小的機器人，左顧右盼走向前，黃說明，機器人內部皆裝有運算電腦Jetson，並於Isaac平台上學走路，外觀模樣是參考迪士尼數據。

黃仁勳邀請2隻機器人再往前走一點，然而他們各有各的個性，名叫「Green」機器人一臉茫然待在原地不動，叫「Orange」的機器人腳步雖然有些猶豫，但仍乖乖聽從指令向前，卻也同時顯露出害怕的模樣，黃仁勳趕緊安撫「不要害怕」，Orange這時有些話想說，卻被黃直接打斷，逗趣說道「現在不是吃東西的時候，等等介紹完我再給你吃點心」。

Orange不願放棄，繼續在黃仁勳演說時，發出微小的聲音聽起來很像在抱怨，黃仁勳也被逗樂，忍不住笑出來表示「讓我專心一點」，Orange這才安靜下來。當準備要播放影片時，黃趕緊引導2隻機器人下台，Green緩過神來搖頭晃腦趕緊下台，Orange則有些拖拖拉拉，讓黃仁勳著急的忍不住大動作催促他，3人互動笑翻全場。

▲（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲黃仁勳邀請2隻機器人再往前走一點，然而他們各有各的個性，名叫「Green」機器人一臉茫然待在原地不動，叫「Orange」的機器人腳步雖然有些猶豫，但仍乖乖聽從指令向前。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲黃仁勳與機器人「Orange」互動萌翻全場。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

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