73歲陳百祥工地搬重物、騎車送外賣畫面曝光 粉絲嘆：心態真好
73歲港星陳百祥出演《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》等不少周星馳電影，是香港喜劇圈的經典綠葉。近期他卻在抖音平台上，曬出自己騎摩托車外送以及到工地搬重物的影片，影片一出引發粉絲們討論，不少人關心陳百祥是否遭遇經濟困難，然而真相曝光，原來是與導演王晶合作的新片《億萬儍王子》，親自到工地及騎車送外賣，粉絲們紛紛讚嘆陳百祥「心態真好」。
記者張一笙／綜合報導
陳百祥是不少6、7、8年級生十分喜愛與熟悉的香港喜劇演員，過去他曾與周星馳合作不少電影如《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》、《武狀元蘇乞兒》等，他也曾與王晶合作編劇《我愛羅蘭度》，精湛演技及編劇實力深受肯定。然而近期陳百祥卻在抖音上傳自己騎車外送，甚至到工地搬重物的影片，不少粉絲對陳百祥畫面中灰頭土臉的樣子都感到十分驚訝，在網路上掀起不少討論。隨後真相曝光，原來是陳百祥最近正在準備與王晶合作的新電影《億萬儍王子》。
陳百祥也幽默地說：「正式開拍才搬吧，真的好重啊，不是開玩笑。」更嘲笑自己本來平常都騎哈雷機車，如今卻在送外賣。不少粉絲看到73歲的陳百祥仍維持良好體態，紛紛讚嘆：「唯一跟周星馳對戲不落下風的演員！」、「陳百祥70多了還那麼年輕，心態好！」、「他跟周星馳對戲的每一場，注意力絕對在陳百祥上面。」、「陳百祥的樣子讓人見到就想笑，天生自帶喜感。」
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