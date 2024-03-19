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XG宣布舉辦首次巡演！海報赫見「5月台北場次」　台粉全嗨暈

▲XG宣布舉行首次世界巡迴演唱會，海報有台北站。（圖／XG臉書）
▲XG宣布舉行首次世界巡迴演唱會，海報有台北站。（圖／XG臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓偶像新人女團XG由7位日本籍成員JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA及COCONA組成，出道2週年之際宣布舉辦世界巡迴演唱會，公布的場次名單中，包括台北站，讓ALPHAZ（粉絲暱稱）都相當驚喜。

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▲▼XG以國際市場為定位，主攻南韓樂壇，7名成員平均年齡20歲。（圖／XG X、臉書）
▲▼XG以國際市場為定位，主攻南韓樂壇，7名成員平均年齡20歲。（圖／XG X、臉書）
▲▼XG以國際市場為定位，主攻南韓樂壇，7名成員平均年齡20歲。（圖／XG X、臉書）
XG昨（18）日在官方粉專發文，公布首次世界巡演「The first HOWL」將於5月開跑，地點有家鄉大阪、橫濱、曼谷、首爾、吉隆坡、新加坡、馬尼拉，還有台北，後續還會公告10月北美場次及11月歐洲場次，而已經確定時間的為5月18、19日在大阪，5月25、26日於橫濱開唱。

▲XG公開世巡演唱會將造訪的國家，台北場時間、地點尚待確認。（圖／XG臉書）
▲XG公開世巡演唱會將造訪的國家，台北場時間、地點尚待確認。（圖／XG臉書）
為了在K-POP市場分一杯羹，國際娛樂公司「XGALX」2022年於南韓推出首組藝人XG，7名成員魔鬼培訓約5年，音樂風格主打全英語嘻哈和節奏藍調，擅長酷帥又有魄力的舞蹈，曾經創下一週內連上韓國三大指標性音樂節目《M COUNTDOWN》、《Music Bank》、《Show! Music Core》的紀錄，歌曲〈Tippy Toes〉、〈MASCARA〉至今累積最高5000萬點閱率，被網友盛讚是「日本女團的高標」。

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