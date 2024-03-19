巴菲特失算？台積電股價翻倍　彭博：AI前景勝過地緣政治風險

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股神巴菲特先前出席旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）年度會議時曾表示，他認為台積電是全球最佳經營公司之一，也是全世界最重要的企業，但台積電地處「和中國緊張情勢升高」的台灣。
巴菲特以地緣政治緊張局勢為由，在2022年第四季脫手價值50億美元的台積電持股，使得台積電在2022年暴跌了27%。更令人擔憂的是，台灣還1月大選選出了親美的賴清德，而北京將他視為「戰爭煽動者」。但在這樣情勢下，台積電仍在AI題材帶動下，股價今年早已上漲超過1倍。
瑞銀聯席（UBS O’Connor Global Multi-Strategy Alpha）首席資訊長安康（Bernard Ahkong）表示，雖然地緣政治歷來被半導體行業視為風險，但半導體產品的戰略性質及建立本地供應鏈的企圖，代表地緣政治反而成為業界的助力。「我們仍處於半導體上升週期的早期階段。」
市場對於台積電的主要擔憂在於生產線過度集中，在台灣製造全世界多數先進半導體，而兩岸與中國的任何軍事情勢升級，都將對全球供應鏈造成沉重打擊。
百達指出，除在先進晶片領域占據主導地位外，台積電還佔據了晶圓代工市場超過五成的市佔率。百達資深客戶投資組合經理巴斯蒂安皮萊（Anjali Bastianpillai）表示，這使得台積電有望實現、甚至超越公司15％至20％成長的長期目標。
由於AI的需求增加，抵銷了iPhone銷售放緩的影響，台積電在前兩個月的營收成長了9.4%。台積電股價也隨著主要客戶輝達（Nvidia）的強勢，較年10月的低點上漲一倍多。為了消除市場疑慮，台積電也在推動生產機器多元化，包括日本、美國以及德國都已經或準備設置生產工廠。
Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity投資經理人Gary Tan也指出，儘管存在著地緣政治方面的擔憂，但各國考量晶片戰略意義、供應鏈本地化的意願明顯提升，「業界新興市場缺乏具備相同能力的競爭者，台積電仍是AI及晶片產業更廣泛生產的基礎。」