春分告別酷寒！這時機「喝春分水」大旺整年　養生開運「快戒酒」

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（一）3月20日11點07分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。
（二）接春分水：3月20日11點07分，打開飲水機或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。
（三）古代帝王有「春分祭日，秋分祭月」，趁著春分到戶外走走曬太陽，也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。
🟡春分養生、禁忌
楊登嵙表示， 2024年「春分」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、龍、雞、豬，早晚溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患。以下就食衣住行育樂來建議「春分」開運養生與禁忌。
（一）春分飲食禁忌：
多吃食令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。可以多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之品，比如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，少食辛辣之物。注意養肝，協調肝的陰陽平衡。
多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，這些能補肝益腎。還可以泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱。
但最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒之弊。
（二）春分衣著禁忌：
溫度變化比較大，溫差也大，早晚比較冷，中午相對比較熱。如果過早脫掉冬裝，穿上春裝，容易受到溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。因此，春分時節，要隨時了解氣溫變化情況，根據溫度變化，靈活增減衣物。
（三）春分住宅禁忌：
選擇在上午8時左右開窗，這時候，一般氣溫比較回溫，空氣品質也比較好，是開窗通風的好時機。另外，在午睡以後，可以適當開窗通風，保持室內空氣清新。
（四）春分出遊禁忌：
春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且激素水平也處於相對高峰期。風木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉。而且風多風大，也容易感冒流鼻涕、咳嗽。因此，風多風大時，避免到戶外受風，以免造成腹痛。此時，易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。
（四）春分休閒注意
可以伸伸懶腰通經絡，深呼吸，趕走疲倦，運動宜緩，微出汗，春遊慢跑去登山；養肝為先，戒怒鬱，樂觀開朗想開點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。