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《新九品芝麻官》豹子頭轉性開深V！票房超悽慘　死忠粉絲喊爛片

▲《新九品芝麻官》首日票房超慘淡，徐錦江所飾演的經典角色「雷豹（豹子頭）」在戲中慘遭巨大變動，不少粉絲直呼爛片。（圖／翻攝自微博）
▲《新九品芝麻官》首日票房超慘淡，徐錦江所飾演的經典角色「雷豹（豹子頭）」在戲中慘遭巨大變動，不少粉絲直呼爛片。（圖／翻攝自微博）

記者張一笙／綜合報導

周星馳主演的經典喜劇《九品芝麻官》是台灣電視台史上重播最多次的電影，1994年上映至今仍是不少人心目中的經典電影。2005年時中國曾進行重新翻拍，並取名為《新九品芝麻官》獲得不錯的收視率。沒想到近日中國二度翻拍《新九品芝麻官》，其中原版由徐錦江主演的雷豹（豹子頭）竟改由女演員魏璐飾演，引發不少批評，不少粉絲紛紛給予1星評價，直呼爛片。

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▲《新九品芝麻官》將經典腳色雷豹改由女演員魏璐飾演，粉絲們都不買帳紛紛直呼爛片。（圖／翻攝自魏璐微博）
▲《新九品芝麻官》將經典角色雷豹改由女演員魏璐飾演，粉絲們都不買單，紛紛直呼爛片。（圖／翻攝自魏璐微博）
《新九品芝麻官》於16日在中國上映，首日票房僅人民幣1550元（約台幣6900元），票房十分慘淡。《新九品芝麻官》的劇情幾乎與原劇本相同，選角、配音都沒太大差異，甚至請來原版中的演員原版演員苑瓊丹、黃一山出演，但其中最為人詬病的，竟是豹子頭改由女演員魏璐演出，引發不少觀眾討論及批評。

▲《新九品芝麻官》請來原版演員黃一山（右）繼續出演皇帝，仍無法挽救慘淡票房。（圖／翻攝自魏璐微博）
▲《新九品芝麻官》請來原版演員黃一山（右）繼續出演皇帝，仍無法挽救慘淡票房。（圖／翻攝自魏璐微博）
原版的雷豹由徐錦江飾演，他的形象是身著深藍官服、頭戴紅色官帽，臉上留著白色大鬍子以及經典的狂野白眉，樹立雷豹在電影前期正直、剛猛的形象；而後被皇帝指派為包龍星（周星馳飾演）的貼身侍衛後的種種搞笑行徑，前後極大反差成就雷豹在粉絲們心目中的經典角色。其中一幕雷豹與包龍星在喜宴上討價還價的劇情，雷豹一句：「我全都要！」更成為粉絲們的經典迷因，還改編成各種版本傳誦至今。

內內的照片被網友搞笑P圖，除了《鹿鼎記》的「鰲拜」，也很像《九品芝麻官》裡的「雷豹」，都是由徐錦江所飾演（圖／翻攝自貓友P圖）
▲徐錦江經典台詞：「我全都要」成了粉絲們的經典迷因，還改編成各種版本傳誦至今。（圖／翻攝自貓友P圖）
然而《新九品芝麻官》卻將雷豹改成雷喵，只見魏璐胸前大開深V，身穿黑色貼身官服，凸顯她凹凸有致的身材。《新九品芝麻官》在角色上巨大的變動，粉絲們明顯都不買單，不少粉絲紛紛到官網狂刷1星負評，並表示「我看不下去」、「太尬」、「爛片」、「我不如回去看重播」、「沒有星爺看甚麼」。

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