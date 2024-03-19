《新九品芝麻官》豹子頭轉性開深V！票房超悽慘 死忠粉絲喊爛片
周星馳主演的經典喜劇《九品芝麻官》是台灣電視台史上重播最多次的電影，1994年上映至今仍是不少人心目中的經典電影。2005年時中國曾進行重新翻拍，並取名為《新九品芝麻官》獲得不錯的收視率。沒想到近日中國二度翻拍《新九品芝麻官》，其中原版由徐錦江主演的雷豹（豹子頭）竟改由女演員魏璐飾演，引發不少批評，不少粉絲紛紛給予1星評價，直呼爛片。
記者張一笙／綜合報導
《新九品芝麻官》於16日在中國上映，首日票房僅人民幣1550元（約台幣6900元），票房十分慘淡。《新九品芝麻官》的劇情幾乎與原劇本相同，選角、配音都沒太大差異，甚至請來原版中的演員原版演員苑瓊丹、黃一山出演，但其中最為人詬病的，竟是豹子頭改由女演員魏璐演出，引發不少觀眾討論及批評。
原版的雷豹由徐錦江飾演，他的形象是身著深藍官服、頭戴紅色官帽，臉上留著白色大鬍子以及經典的狂野白眉，樹立雷豹在電影前期正直、剛猛的形象；而後被皇帝指派為包龍星（周星馳飾演）的貼身侍衛後的種種搞笑行徑，前後極大反差成就雷豹在粉絲們心目中的經典角色。其中一幕雷豹與包龍星在喜宴上討價還價的劇情，雷豹一句：「我全都要！」更成為粉絲們的經典迷因，還改編成各種版本傳誦至今。
然而《新九品芝麻官》卻將雷豹改成雷喵，只見魏璐胸前大開深V，身穿黑色貼身官服，凸顯她凹凸有致的身材。《新九品芝麻官》在角色上巨大的變動，粉絲們明顯都不買單，不少粉絲紛紛到官網狂刷1星負評，並表示「我看不下去」、「太尬」、「爛片」、「我不如回去看重播」、「沒有星爺看甚麼」。
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