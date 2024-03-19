重劃區買房被笑傻！這區房價1字頭變200萬起　一表看錯過的重劃區

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馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，每個重劃區在初生階段，往往被幹譙得要死，從信義計畫區、三峽北大、新莊副都心，再到中壢青埔、台中七期、高雄橋頭，「鬼城」、「空城」的批評如影隨形。
何世昌彙整全台十大主要重劃區新建案，從發展過程中最低房價到目前每坪成交單價變化，當中以信義重劃區最為驚人，發展初期單價僅1字頭，但目前每坪成交單價則是200萬元起，大直重劃區初期2字頭，如今130萬以上。
而韓團TWICE台灣籍成員周子瑜去年斥資1億733億元，購入高雄農16特區豪宅「雄崗信義美術館」高樓層戶，拆算車位每坪成交63.2萬元，但如今該區最高成交價已站上7字頭。
「到重劃區買房只有一個信條，那就是用青春換取房價增值空間。」何世昌說，事實證明，重劃區發展需要時間，只要有耐心，繁華榮景終究會來到。不過，他也直言最可惜的是，重劃區初期什麼都沒有時最便宜，「這時你買得起卻看不起」，但等到重劃區什麼都有時房價變貴，「此時你看得起卻已經買不起」。
最後，何世昌表示，不管哪個世代都有便宜的重劃區出現，「與其淹沒在薪資跟不上房價的抱怨之中，不如好好把握進場的機會，或許會讓自己好過一些」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。