東成醬油遭爆貼牌「非自釀」！曾被林志玲選當結婚嫁妝 業者認了
經營超過一甲子的台南老字號品牌「東成醬油」，過去曾被名模林志玲當作嫁妝，讓知名度飆升。不過近期卻遭民眾投訴，創辦人鄭登奇過世後，接班二代不再自釀，而是向萬家香、高慶泉購買基底醬油，經過調味後再貼牌販售，消息引發消費者譁然。對此，東成醬油今（19）日出面回應，表示的確有採購其他廠商醬油，待擴充的廠房合法化後，盼符合消費者的期待遵循古法釀造。
記者潘毅／綜合報導
東成醬油創辦人鄭登奇曾在14歲那年飛往日本求學，後續歷經當兵、參與二次大戰後，最終回到故鄉台南幫忙家中雜貨店經營，在一次機緣之下，獲得日本一間老醬油廠獨門配方，從1958年開始生產醬油，秉持日本職人精神，成功闖出知名度，更在2019年林志玲結婚時，獲選為嫁妝之一。
近期卻有民眾投訴，在創辦人鄭登奇過世後，二代接班者不再是自釀，而是向「萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售」，並非所標榜的古法釀造。
針對相關指控，今（19）日東成醬油行銷經理鄭文翔也出面回應，表示因新廠擴充，造成產量不足，為彌補不足產能部分，才會向萬家香、高慶泉等醬油大廠購買基底醬油，再調製做出東成口味的產品，因為這兩家廠商經過合格檢驗，且產品屬性跟東成風味雷同。
鄭文翔指出，「目前有一些新場域還在做擴充、精進，確實產能上呈現比較不足跟匱乏的狀態，在老董事長過世後，自產的醬汁目前庫存量仍有將近快500、600公噸」，選用優質廠家做協助，不代表東成不釀造，從頭到尾都有在釀造，東成廠內也都有製成醬汁。
最後鄭文翔也表示，這些不實指控導致東成面臨困境，盼「消費者一起陪東成度過艱困日子」，將努力把新廠房合法化，符合消費者期待，完全落實遵循古法釀造。